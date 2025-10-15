Bonus Casa 50%: misura per pochi senza sconto in fattura e cessione del credito

La proroga del Bonus Casa al 50%, attesa nella prossima Legge di Bilancio 2026, rischia di trasformarsi in una misura "solo sulla carta” se non verranno reintrodotti gli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura.

Bonus casa 50%: inutile senza opzioni alternative

A lanciare l’allarme sul futuro delle detrazioni edilizie è Federedilizia: pur valutando positivamente l’intenzione del Governo di estendere la durata dell’incentivo e ridurre i tempi di recupero da dieci a cinque anni, l’associazione delle imprese edilizie contesta la scelta di mantenere il modello “solo detrazione”, che esclude di fatto una larga parte delle famiglie italiane.

“Ancora una volta - sottolinea Federedilizia - si sceglie di ignorare la realtà del Paese. La maggior parte delle famiglie italiane non ha la liquidità necessaria per anticipare le spese di ristrutturazione e attendere anni per recuperare la detrazione. Senza la cessione del credito e lo sconto in fattura, la misura resta inaccessibile alla gente comune.”

L’associazione ribadisce che i meccanismi di sconto e cessione non rappresentano un vantaggio per pochi, ma uno strumento di equità sociale: un canale che permette anche a chi non dispone di grandi risorse di migliorare la propria abitazione, renderla più sicura ed efficiente, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale del Paese.

“È incomprensibile che il Governo continui a disdegnare un sistema che ha dimostrato di funzionare, e che ha sostenuto concretamente edilizia, occupazione e crescita. Senza questi strumenti, le detrazioni rimangono un beneficio riservato al ceto medio-alto, mentre chi vive in condizioni di povertà energetica o con abitazioni da riqualificare resta escluso.”

La proposta dell'associazione

L’invito è a superare “l’approccio ideologico” che ha caratterizzato gli ultimi interventi normativi, proponendo una reintroduzione controllata della cessione del credito e dello sconto in fattura.

La proposta include la possibilità di successive cessioni dei crediti, purché regolamentate da un discount rate cap per contenere le speculazioni e garantire trasparenza nelle transazioni.

Si tratta di una linea che Federedilizia aveva già avanzato al tavolo tecnico congiunto con il MEF, cui partecipava per il Ministero il dott. E. Zanetti, consigliere del Ministro Giorgetti.

“Prorogare le detrazioni è una misura che suona bene nei titoli, ma senza renderle accessibili a tutti non cambia la realtà. E la realtà è che senza sconto in fattura e cessione del credito, il diritto alla riqualificazione della propria casa resta un lusso per pochi”, conclude la nota.