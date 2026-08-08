È possibile recuperare in meno di dieci anni la spesa sostenuta per installare un condizionatore nell’abitazione di una persona ultraottantenne?

A rispondere negativamente al quesito di un contribuente è stato Fisco Oggi, spiegando che anche in questo caso la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo e l’età del contribuente non consente di abbreviare il periodo di fruizione.

La questione offre però l’occasione per affrontare il tema in prospettiva più ampia. Quello comunemente definito bonus condizionatori 2026 riunisce in realtà misure differenti, applicabili in base al tipo di apparecchio, alla natura dell’intervento e alla situazione dell’immobile.

Bonus condizionatori 2026: detrazioni, requisiti e recupero della spesa

Nel 2026 l’acquisto di un condizionatore può essere agevolato attraverso tre diversi strumenti:

il Bonus Casa , nell’ambito della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio;

, nell’ambito della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio; l’ Ecobonus , riservato agli interventi di efficienza energetica;

, riservato agli interventi di efficienza energetica; il Conto Termico 3.0, incentivo in conto capitale erogato dal GSE.

Le tre misure seguono discipline differenti e non possono essere cumulate sulle medesime spese. Il Bonus Casa può comprendere anche una nuova installazione, mentre l’Ecobonus e il Conto Termico 3.0 richiedono la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente.

Bonus Casa 2026 per i condizionatori: detrazione anche per la nuova installazione

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su un immobile residenziale può rientrare tra gli interventi agevolati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, come modificato dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), quando è finalizzata al conseguimento di un risparmio energetico.

L’apparecchio deve quindi essere dotato di pompa di calore ed essere utilizzabile anche per la climatizzazione invernale, non essendo sufficiente l’acquisto di un sistema destinato esclusivamente al raffrescamento.

A differenza dell’Ecobonus, il Bonus Casa non richiede necessariamente la sostituzione di un impianto preesistente. Può essere agevolata anche la prima installazione e non è indispensabile che l’intervento sia accompagnato da una ristrutturazione edilizia più ampia.

Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione è pari al 50% quando l’intervento riguarda l’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi l’aliquota è del 36%. Il limite massimo resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare e il beneficio deve essere ripartito in dieci quote annuali.

L’assenza di una CILA o di una SCIA non impedisce di per sé l’accesso al beneficio quando l’intervento rientra nell’edilizia libera. Quando non è previsto un titolo abilitativo, il contribuente deve conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale indicare la data di inizio dei lavori e attestare la riconducibilità dell’intervento tra quelli agevolabili.

Resta comunque necessario verificare l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici, disposizioni comunali e prescrizioni condominiali, soprattutto per quanto riguarda il posizionamento dell’unità esterna.

Ecobonus condizionatori 2026: quando è necessaria la sostituzione dell’impianto

L’Ecobonus segue presupposti più rigorosi. L’intervento deve consistere nella sostituzione integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di pompa di calore ad alta efficienza.

La nuova installazione in un edificio privo di impianto di riscaldamento non è quindi sufficiente. Occorre inoltre rispettare i requisiti tecnici previsti dalla disciplina e documentare sia l’impianto sostituito sia le prestazioni energetiche della nuova macchina.

Anche per l’Ecobonus, nel 2026 la detrazione ordinaria è pari al 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale in presenza dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge. Il beneficio deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Quando la sostituzione possiede contemporaneamente i requisiti del Bonus Casa e dell’Ecobonus, il contribuente deve scegliere una sola agevolazione per le medesime spese, rispettando gli adempimenti previsti dalla disciplina prescelta.

Conto Termico 3.0 per i condizionatori: requisiti e incentivo GSE

Diverso è il meccanismo del Conto Termico 3.0, disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025, che non riconosce una detrazione fiscale, ma un incentivo in conto capitale erogato dal GSE.

Per le pompe di calore è incentivata la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente. Anche in questo caso, quindi, la semplice installazione ex novo non consente ordinariamente di accedere al beneficio.

L’importo non coincide automaticamente con una percentuale della fattura, ma viene determinato dal GSE sulla base delle spese ammissibili, della potenza, della producibilità e delle prestazioni dell’impianto, nel rispetto dei massimali previsti. Il sostegno può arrivare, salvo le specifiche eccezioni, fino al 65% delle spese ammissibili.

Questa soluzione può risultare interessante per chi non dispone di sufficiente capienza fiscale, perché il beneficio non viene recuperato mediante le detrazioni in dichiarazione. La domanda deve però rispettare le procedure e i termini stabiliti dal Gestore dei Servizi Energetici e, per le persone fisiche e i condomìni, l’incentivo non è ordinariamente cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese.

Bonus Casa, Ecobonus e Conto Termico: il confronto