2si offerta
2si offerta
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Bonus edilizi 2025-2027: novità, conferme e focus operativi nella Guida ANCE

Dal taglio delle aliquote al nuovo tetto di spesa: il vademecum per orientarsi tra detrazioni, adempimenti e criticità applicative

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 20/09/2025

I bonus edilizi, tanto rilevanti nelle manovre finanziarie degli anni scorsi, sembrano destinati a vivere una fase crepuscolare, con percentuali di detrazione non particolarmente elevate e modulate con un sistema che varia secondo il reddito di chi li richiede.

Una materia che ha subito delle profonde trasformazioni con la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e alle quali ANCE ha dedicato la Guida “Bonus edilizi 2025/2027 – novità e conferme”, uno strumento utile a impresetecnici, e contribuenti per districarsi in questa nuova disciplina.

Bonus edilizi: la Guida ANCE con novità e conferme fino al 2027

La Guida è un corposo documento strutturato in una parte generale e in una parte personalizzabile a livello territoriale, ed è così suddiviso:

  • I BONUS EDILIZI PER I LAVORI: Nuove aliquote e condizioni d’accesso
    • Bonus Ristrutturazioni
    • Ecobonus
    • Ecobonus+Sismabonus combinati
    • Sismabonus
    • Bonus barriere architettoniche
  • I BONUS EDILIZI PER L’ACQUISTO: Nuove aliquote e condizioni d’accesso
    • Bonus acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati
    • Bonus acquisto box pertinenziale
    • Sismabonus acquisti
  • FOCUS 1 - I BONUS PER LE IMPRESE: PRINCIPI COMUNI
  • FOCUS 2 – DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO: MODALITA’ OPERATIVE
  • FOCUS 3 - LE RITENUTE SUI BONIFICI
  • FOCUS 4 -IL NUOVO TETTO ALLE SPESE DETRAIBILI

Filo conduttore del documento è il profondo riassetto delle aliquote di detrazione. Le percentuali, che fino al 2024 oscillavano tra il 50% e l’85%, sono state ridotte al 50% o 36% per il 2025 e al 36% o 30% per il biennio 2026-2027, con distinzione legata alla destinazione ad abitazione principale.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ristrutturazioni edilizie Ecobonus ANCE Barriere architettoniche Detrazioni fiscali Sismabonus Bonus Casa Sismabonus-acquisti

Documenti Allegati

INDICE

1
Bonus edilizi 2025-2027: novità, conferme e focus operativi nella Guida ANCE
2
​Bonus edilizi per i lavori
3
Bonus edilizi per l’acquisto
4
I quattro focus della Guida: i nodi più rilevanti per le imprese
Impianti fv a terra: la nuova soluzione sun ballast

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 15/09/2025
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
3
FISCO E TASSE - 18/09/2025
Superbonus senza SAL finale: decade l’agevolazione?
4
EDILIZIA - 16/09/2025
SCIA edilizia: annullamento d’ufficio oltre 12 mesi, la sentenza del Consiglio di Stato
5
LAVORI PUBBLICI - 17/09/2025
Verifica della progettazione: il MIT chiarisce ruolo del RUP e incompatibilità
6
EDILIZIA - 19/09/2025
Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: il TAR smentisce (di nuovo) le linee guida MIT