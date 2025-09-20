Bonus edilizi 2025-2027: novità, conferme e focus operativi nella Guida ANCE

I bonus edilizi, tanto rilevanti nelle manovre finanziarie degli anni scorsi, sembrano destinati a vivere una fase crepuscolare, con percentuali di detrazione non particolarmente elevate e modulate con un sistema che varia secondo il reddito di chi li richiede.

Una materia che ha subito delle profonde trasformazioni con la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e alle quali ANCE ha dedicato la Guida “Bonus edilizi 2025/2027 – novità e conferme”, uno strumento utile a imprese, tecnici, e contribuenti per districarsi in questa nuova disciplina.

Bonus edilizi: la Guida ANCE con novità e conferme fino al 2027

La Guida è un corposo documento strutturato in una parte generale e in una parte personalizzabile a livello territoriale, ed è così suddiviso:

I BONUS EDILIZI PER I LAVORI: Nuove aliquote e condizioni d’accesso Bonus Ristrutturazioni Ecobonus Ecobonus+Sismabonus combinati Sismabonus Bonus barriere architettoniche

I BONUS EDILIZI PER L’ACQUISTO: Nuove aliquote e condizioni d’accesso Bonus acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati Bonus acquisto box pertinenziale Sismabonus acquisti

FOCUS 1 - I BONUS PER LE IMPRESE: PRINCIPI COMUNI

FOCUS 2 – DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO: MODALITA’ OPERATIVE

FOCUS 3 - LE RITENUTE SUI BONIFICI

FOCUS 4 -IL NUOVO TETTO ALLE SPESE DETRAIBILI

Filo conduttore del documento è il profondo riassetto delle aliquote di detrazione. Le percentuali, che fino al 2024 oscillavano tra il 50% e l’85%, sono state ridotte al 50% o 36% per il 2025 e al 36% o 30% per il biennio 2026-2027, con distinzione legata alla destinazione ad abitazione principale.