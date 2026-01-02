sed edilizia espositori
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra

Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale

di Redazione tecnica - 02/01/2026

Bonus casa e Sismabonus 2026: regole, aliquote e interventi ammessi

Il bonus casa e il Sismabonus trovano il loro fondamento normativo nell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, che a sua volta richiama l’art. 16-bis del TUIR. La Manovra 2026 ha prorogato per un ulteriore anno il regime già previsto per il 2025, senza introdurre modifiche strutturali.

Per il 2026, la detrazione spetta:

  • nella misura del 50% esclusivamente quando ricorrono congiuntamente i requisiti soggettivi e oggettivi, ossia interventi realizzati dal proprietario o titolare di diritto reale su abitazione principale;
  • nella misura del 36% in tutti gli altri casi.

Il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.

Interventi sulle parti private e sulle parti comuni

Nel bonus casa occorre distinguere tra:

  • interventi sulle singole unità immobiliari, che comprendono manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali l’agevolazione si estende anche alla manutenzione ordinaria.

Questa distinzione è centrale per evitare errori applicativi, soprattutto nei contesti condominiali.

L’esclusione delle caldaie a combustibili fossili

È inoltre fondamentale ricordare che sono escluse dal bonus casa le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se l’intervento riguarda immobili residenziali.

