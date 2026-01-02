Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale
Ecobonus 2026: detrazioni per l’efficienza energetica nel residenziale
L’Ecobonus, disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, è stato anch’esso prorogato al 2026 alle stesse condizioni del 2025.
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione spetta:
- al 50% per interventi realizzati dal proprietario o titolare di diritto reale su abitazione principale;
- al 36% in tutti gli altri casi.
Anche in questo caso, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Restano esclusi dall’Ecobonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, confermando una linea di coerenza con gli obiettivi di transizione energetica.
