Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra

Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale

di Redazione tecnica - 02/01/2026

Ecobonus 2026: detrazioni per l’efficienza energetica nel residenziale

L’Ecobonus, disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, è stato anch’esso prorogato al 2026 alle stesse condizioni del 2025.

Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione spetta:

  • al 50% per interventi realizzati dal proprietario o titolare di diritto reale su abitazione principale;
  • al 36% in tutti gli altri casi.

Anche in questo caso, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Restano esclusi dall’Ecobonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, confermando una linea di coerenza con gli obiettivi di transizione energetica.

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
2
Bonus casa e Sismabonus 2026
3
Ecobonus 2026
4
Bonus mobili 2026
5
Conto Termico 3.0
6
Conclusioni
