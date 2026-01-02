Bonus mobili 2026: detrazione per arredi ed elettrodomestici

Il bonus mobili, previsto dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, è stato prorogato al 2026 alle stesse condizioni del 2025.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali.

Il beneficio è subordinato all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia avviato non oltre l’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. Il bonus riguarda mobili nuovi e grandi elettrodomestici con specifici requisiti di classe energetica, mentre restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e complementi di arredo.