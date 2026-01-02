sed edilizia espositori
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra

Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale

di Redazione tecnica - 02/01/2026

Bonus mobili 2026: detrazione per arredi ed elettrodomestici

Il bonus mobili, previsto dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, è stato prorogato al 2026 alle stesse condizioni del 2025.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali.

Il beneficio è subordinato all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia avviato non oltre l’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. Il bonus riguarda mobili nuovi e grandi elettrodomestici con specifici requisiti di classe energetica, mentre restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e complementi di arredo.

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
2
Bonus casa e Sismabonus 2026
3
Ecobonus 2026
4
Bonus mobili 2026
5
Conto Termico 3.0
6
Conclusioni
