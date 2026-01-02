Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale
Conto Termico 3.0: incentivo diretto per gli impianti nel residenziale
Il quadro normativo del Conto Termico 3.0 si è completato con la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE, rendendo pienamente operativo l’incentivo anche per il residenziale privato.
A differenza dei bonus edilizi, il Conto Termico non è una detrazione fiscale, ma un incentivo diretto, erogato a valle dell’intervento.
Interventi ammessi
Rientrano tra gli interventi incentivabili:
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
- installazione di sistemi ibridi;
- generatori alimentati a biomassa;
- scaldacqua a pompa di calore;
- ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dalle regole applicative.
Spese ammissibili
Sono ammesse, tra le altre:
- fornitura e posa in opera degli impianti;
- opere edili e impiantistiche necessarie;
- rimozione e smaltimento degli impianti esistenti;
- progettazione, direzione lavori e asseverazioni;
- sistemi di regolazione e controllo.
Modalità di erogazione
L’incentivo può essere erogato:
- in un’unica soluzione, per interventi di importo contenuto;
- in più rate annuali, per interventi più rilevanti.
La presenza delle Regole applicative e dei contratti tipo sviluppati in ambito ARERA-GSE rafforza l’affidabilità e la chiarezza operativa dello strumento.
