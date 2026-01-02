deas Gestione completa successioni e volture catastali
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra

Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale

di Redazione tecnica - 02/01/2026

Conto Termico 3.0: incentivo diretto per gli impianti nel residenziale

Il quadro normativo del Conto Termico 3.0 si è completato con la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE, rendendo pienamente operativo l’incentivo anche per il residenziale privato.

A differenza dei bonus edilizi, il Conto Termico non è una detrazione fiscale, ma un incentivo diretto, erogato a valle dell’intervento.

Interventi ammessi

Rientrano tra gli interventi incentivabili:

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
  • installazione di sistemi ibridi;
  • generatori alimentati a biomassa;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dalle regole applicative.

Spese ammissibili

Sono ammesse, tra le altre:

  • fornitura e posa in opera degli impianti;
  • opere edili e impiantistiche necessarie;
  • rimozione e smaltimento degli impianti esistenti;
  • progettazione, direzione lavori e asseverazioni;
  • sistemi di regolazione e controllo.

Modalità di erogazione

L’incentivo può essere erogato:

  • in un’unica soluzione, per interventi di importo contenuto;
  • in più rate annuali, per interventi più rilevanti.

La presenza delle Regole applicative e dei contratti tipo sviluppati in ambito ARERA-GSE rafforza l’affidabilità e la chiarezza operativa dello strumento.

