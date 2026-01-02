Conclusioni: incentivi ordinari, scelte non più rinviabili

Il quadro che emerge dalla Manovra 2026 è quello di un sistema di agevolazioni ormai ricondotto a una dimensione ordinaria, ma senza una vera programmazione di medio-lungo periodo. I bonus edilizi restano, ma con aliquote ridotte, senza cessione del credito e con un orizzonte temporale limitato.

In questo contesto, il tema centrale non è più la presenza degli incentivi, ma la loro effettiva utilizzabilità. Pianificare correttamente gli interventi, valutare la capienza fiscale e scegliere lo strumento più adatto diventa decisivo.

Il 2026 non è l’anno dei grandi incentivi, ma quello delle scelte consapevoli, in cui conoscere le regole e comprenderne i limiti è l’unico modo per trasformare le agevolazioni fiscali per la casa da occasione teorica a strumento realmente utilizzabile.

L’articolo sarà aggiornato in caso di modifiche normative o chiarimenti applicativi nel corso del 2026.