Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra

Detrazioni, incentivi diretti e limiti operativi per gli interventi sul residenziale

di Redazione tecnica - 02/01/2026

Conclusioni: incentivi ordinari, scelte non più rinviabili

Il quadro che emerge dalla Manovra 2026 è quello di un sistema di agevolazioni ormai ricondotto a una dimensione ordinaria, ma senza una vera programmazione di medio-lungo periodo. I bonus edilizi restano, ma con aliquote ridotte, senza cessione del credito e con un orizzonte temporale limitato.

In questo contesto, il tema centrale non è più la presenza degli incentivi, ma la loro effettiva utilizzabilità. Pianificare correttamente gli interventi, valutare la capienza fiscale e scegliere lo strumento più adatto diventa decisivo.

Il 2026 non è l’anno dei grandi incentivi, ma quello delle scelte consapevoli, in cui conoscere le regole e comprenderne i limiti è l’unico modo per trasformare le agevolazioni fiscali per la casa da occasione teorica a strumento realmente utilizzabile.

L’articolo sarà aggiornato in caso di modifiche normative o chiarimenti applicativi nel corso del 2026.

FISCO E TASSE Ecobonus Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio Conto Termico

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
2
Bonus casa e Sismabonus 2026
3
Ecobonus 2026
4
Bonus mobili 2026
5
Conto Termico 3.0
6
Conclusioni
