Il 2026 consolida in modo definitivo il nuovo equilibrio delle detrazioni edilizie. La conferma arriva anche da ANCE, che ha pubblicato la Guida “Bonus edilizi 2026 – novità e conferme”, offrendo un quadro aggiornato dell’intera disciplina applicabile a Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus sugli Acquisti.

Bonus edilizi 2026: la Guida ANCE tra conferme delle aliquote e nuovo assetto strutturale

La legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), modificando l’art. 1, comma 22, ha esteso a tutto il 2026 le aliquote già in vigore nel 2025, confermando la rimodulazione stabilita dalla legge n. 207/2024 (Bilancio 2025). Non si tratta di una mera proroga tecnica, ma della stabilizzazione di una scelta strutturale: ridurre progressivamente l’intensità dell’incentivo e riportare il sistema delle detrazioni edilizie entro un perimetro finanziariamente sostenibile.

Fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni oscillavano tra il 50% e l’85%, differenziate in base alla tipologia di intervento e alla natura dell’immobile. Dal 2025 al 2027 il sistema è stato ricondotto a due sole aliquote - 50% e 36% nel 2025 e nel 2026, 36% e 30% nel 2027 - non più commisurate all’intervento, ma attribuite in funzione della posizione soggettiva del contribuente.

L’incentivo non viene più graduato in base all’intensità tecnica dell’opera, ma in base alla titolarità del diritto reale e alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale. È questo il vero punto di equilibrio del nuovo sistema.

Dal parametro oggettivo al requisito soggettivo: cambia il criterio di determinazione dell’aliquota

Fino al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione era costruita su un parametro oggettivo: la tipologia di intervento.

Ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, acquisto di immobili oggetto di interventi specifici. A ciascuna categoria corrispondeva una propria aliquota, modulata in funzione della rilevanza tecnica dell’opera e dell’interesse pubblico perseguito. L’incentivo premiava l’intervento in quanto tale.

Dal 2025 al 2027 il legislatore ha mantenuto l’architettura delle singole agevolazioni — in particolare gli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013 — ma ha modificato radicalmente il criterio di graduazione della detrazione. Le aliquote sono state ricondotte a due sole percentuali, attribuite in funzione della posizione del contribuente.

Nel 2025 e nel 2026:

50% per i titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale che intervengono su un immobile adibito ad abitazione principale;

per i titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale che intervengono su un immobile adibito ad abitazione principale; 36% negli altri casi.

Nel 2027 è prevista un’ulteriore riduzione delle percentuali.

La titolarità del diritto reale diventa il primo elemento qualificante. Non è sufficiente la mera disponibilità dell’immobile sulla base di un titolo obbligatorio. Occorre verificare:

la titolarità effettiva del diritto al momento del sostenimento della spesa ;

; la coerenza tra soggetto che sostiene il costo e soggetto che fruisce della detrazione ;

; l’allineamento tra intestazione del titolo edilizio e beneficiario fiscale.

Accanto alla titolarità si colloca il requisito dell’abitazione principale, che assume un ruolo decisivo nella determinazione dell’aliquota. Non è più solo un concetto rilevante ai fini IMU o IRPEF, ma il discrimine tra aliquota piena e aliquota ridotta.

Diventa quindi necessario valutare:

la destinazione effettiva dell’immobile ;

; il momento in cui si consolida la qualifica di abitazione principale ;

; l’eventuale variazione della destinazione nel corso della fruizione della detrazione.

In questo assetto la natura tecnica dell’intervento resta rilevante per l’accesso al bonus — requisiti energetici, miglioramento sismico, limiti di spesa — ma non incide più sulla misura percentuale del beneficio.

L’intervento determina l’ammissibilità, mentre il soggetto determina l’aliquota.

Il baricentro del sistema si sposta quindi dalla qualificazione tecnica dell’opera alla posizione giuridica del contribuente e alla funzione dell’immobile. Ed è su questo snodo che, nel 2026, si gioca la corretta impostazione fiscale di ogni intervento edilizio.

Il quadro riepilogativo e il perimetro residuale del Superbonus

A completamento dell’analisi, il quadro normativo dei bonus edilizi viene ricostruito in modo sistematico, includendo tutte le disposizioni oggi vigenti per Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus sugli Acquisti, con il coordinamento delle norme stratificatesi negli ultimi anni.

l riassetto delle aliquote non incide sulla struttura delle singole agevolazioni, che continuano a trovare fondamento principalmente negli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, ma ne ridetermina l’intensità percentuale in funzione del nuovo criterio soggettivo.

Restano fermi:

i limiti massimi di spesa previsti per ciascun bonus;

previsti per ciascun bonus; i requisiti tecnici specifici per gli interventi energetici;

per gli interventi energetici; le condizioni legate alla riduzione del rischio sismico ;

; le regole documentali e gli adempimenti dichiarativi.

Trova ancora spazio il Superbonus, ma in un ambito estremamente circoscritto.

Per il 2026 la disciplina continua ad applicarsi esclusivamente alle istanze presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 nelle zone terremotate del cosiddetto “Cratere sismico”, nei casi in cui sia stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Si tratta di un regime speciale, territorialmente delimitato e legato a condizioni temporali puntuali, che non modifica l’impostazione generale delle detrazioni. Il Superbonus non opera più come incentivo ordinario di politica edilizia, ma come misura eccezionale connessa a specifiche esigenze di ricostruzione.

Il risultato è un sistema uniforme nelle aliquote, selettivo nei presupposti soggettivi, stabile nell’impianto normativo e ormai lontano dalla stagione delle misure straordinarie generalizzate.

2026: meno percentuali, più metodo

Il 2026 conferma che il sistema delle detrazioni edilizie è entrato in una fase di stabilizzazione normativa. Le aliquote sono state ridotte e uniformate, il criterio di attribuzione è stato ricondotto alla posizione soggettiva del contribuente e il perimetro delle misure straordinarie è stato drasticamente ridimensionato.

In questo contesto non è sufficiente verificare se un intervento rientra tra quelli agevolabili. Occorre impostare l’operazione fin dall’inizio con un’analisi integrata che tenga insieme:

qualificazione edilizia dell’intervento;

titolarità del diritto reale;

destinazione dell’immobile ad abitazione principale;

rispetto dei requisiti tecnici specifici;

sostenibilità fiscale della detrazione nel tempo.

La differenza tra 50% e 36% non è solo una variabile numerica. È il risultato di una corretta impostazione giuridica e fiscale.

Il sistema non è più costruito per amplificare l’incentivo. È costruito per selezionarlo.

Ed è proprio in questo passaggio che si misura oggi la qualità dell’analisi tecnica e la capacità di governare, con metodo, le detrazioni applicate agli interventi edilizi.