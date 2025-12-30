Bonus ristrutturazioni edilizie (Bonus casa)

Il bonus ristrutturazioni, comunemente definito “bonus casa”, è una detrazione IRPEF disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR e dall’articolo 16 del Decreto-Legge n. 63/2013. È la misura di riferimento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e costituisce anche il presupposto per l’accesso ad agevolazioni collegate, come il bonus mobili.

La detrazione spetta ai contribuenti IRPEF che sostengono effettivamente le spese e che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. Rientrano, tra gli altri, proprietari e nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie), locatari e comodatari con il consenso del proprietario, familiari conviventi e conviventi di fatto se intestatari delle spese, soci di cooperative e imprenditori individuali per immobili non strumentali o non merce.

È però necessario distinguere il diritto alla detrazione dalla misura dell’aliquota applicabile. L’aliquota del 50% spetta esclusivamente quando le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e l’intervento riguarda un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tutti gli altri casi la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria.

Immobili interessati

Gli interventi devono riguardare immobili residenziali esistenti, comprese le pertinenze, nonché le parti comuni di edifici residenziali. Sono esclusi, in via generale, gli immobili non residenziali, salvo che si tratti di parti comuni condominiali.

Interventi ammessi

Sulle singole unità immobiliari sono agevolabili gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti dall’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001.

Sulle parti comuni condominiali rientra anche la manutenzione ordinaria.

Tra gli interventi più ricorrenti rientrano, ad esempio, il rifacimento di servizi igienici, la sostituzione degli infissi con modifica di materiale o tipologia, la realizzazione o l’adeguamento degli impianti, le opere di messa in sicurezza e gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Sono invece escluse dal bonus casa le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Spese detraibili

Oltre al costo dei lavori, sono detraibili le spese di progettazione e direzione lavori, le perizie e le relazioni tecniche, gli oneri di urbanizzazione, i diritti per il rilascio dei titoli edilizi, l’IVA, l’imposta di bollo e, più in generale, tutte le spese strettamente collegate all’esecuzione degli interventi agevolati.

Misura della detrazione

Per il 2026 la detrazione è pari:

al 50% solo in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra richiamati (proprietà o diritto reale + abitazione principale);

al 36% in tutti gli altri casi,

su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.