Ecobonus – Riqualificazione energetica degli edifici

L’ecobonus è una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES riconosciuta per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, disciplinata dall’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013.

Possono accedere all’ecobonus i contribuenti, residenti e non residenti, che sostengono le spese e possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, inclusi proprietari, titolari di diritti reali, locatari e comodatari.

Anche in questo caso, l’aliquota maggiorata del 50% è riconosciuta solo se le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e l’intervento riguarda un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Immobili interessati

Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, o parti di essi, dotati di impianto di climatizzazione e accatastati o con richiesta di accatastamento in corso.

Interventi ammessi

Sono agevolabili gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, tra cui la coibentazione dell’involucro, la sostituzione di infissi, l’installazione di pannelli solari termici, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ad alta efficienza e gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Sono escluse anche dall’ecobonus le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Spese detraibili

Rientrano le spese per lavori e forniture, le spese professionali, le asseverazioni e le attestazioni richieste dalla normativa, nonché gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti.

Misura della detrazione

Per il 2026 la detrazione è pari:

al 50% nei soli casi di proprietà o diritto reale su abitazione principale;

nei soli casi di proprietà o diritto reale su abitazione principale; al 36% negli altri casi,

con ripartizione in dieci quote annuali.