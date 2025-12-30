Sismabonus – Interventi di riduzione del rischio sismico

Il sismabonus è una detrazione fiscale riconosciuta per le spese sostenute per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici, disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013.

Anche questa misura, come bonus casa ed ecobonus, viene prorogata per tutto il 2026 dall’articolo 1, comma 22 della Legge di Bilancio 2026, secondo il nuovo assetto ordinario delle aliquote.

Possono beneficiare del sismabonus i contribuenti che sostengono le spese e che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento sulla base di un titolo idoneo. Rientrano, quindi:

proprietari e nudi proprietari;

titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);

locatari e comodatari, se sostengono le spese e sono in possesso del consenso del proprietario;

familiari conviventi e conviventi di fatto, se intestatari delle spese;

soci di cooperative;

soggetti IRES, nei limiti previsti dalla disciplina vigente.

Anche per il sismabonus è necessario distinguere tra titolarità della detrazione e misura dell’aliquota.

L’aliquota del 50% spetta esclusivamente quando le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e l’intervento riguarda un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Negli altri casi, la detrazione resta riconosciuta nella misura ordinaria del 36%.

Immobili interessati

Gli interventi agevolabili devono riguardare edifici esistenti adibiti ad uso abitativo o ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche ammesse dalla normativa vigente.

Rientrano sia le singole unità immobiliari sia le parti comuni di edifici condominiali, nonché gli interventi che interessano l’intero fabbricato.

Interventi ammessi

Sono agevolabili gli interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ossia quelli che incidono sulla sicurezza statica dell’edificio, secondo le norme tecniche per le costruzioni e la relativa disciplina di settore.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

opere di miglioramento o adeguamento sismico;

interventi sulle strutture portanti (fondazioni, telai, murature, solai);

rafforzamenti locali, se inquadrati correttamente nell’ambito di un intervento strutturale complessivo;

interventi su parti comuni condominiali con finalità antisismiche.

La corretta qualificazione tecnica dell’intervento è essenziale, poiché il sismabonus presuppone un effettivo incremento del livello di sicurezza sismica dell’edificio, da valutare secondo la normativa tecnica applicabile.

Spese detraibili

Oltre al costo delle opere strutturali, sono detraibili tutte le spese strettamente connesse all’intervento, tra cui:

progettazione strutturale;

direzione lavori;

collaudi statici;

asseverazioni e verifiche tecniche richieste;

spese per indagini diagnostiche e prove sui materiali;

oneri di urbanizzazione e diritti amministrativi;

IVA, imposta di bollo e spese accessorie necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Anche in questo caso, la detrazione è subordinata alla corretta tracciabilità dei pagamenti e alla coerenza tra soggetto che sostiene la spesa e documentazione fiscale prodotta.

Misura della detrazione

Per le spese sostenute nel 2026, il sismabonus è riconosciuto nella misura:

del 50% , solo se le spese sono sostenute da proprietari o titolari di diritti reali e l’immobile è adibito ad abitazione principale ;

, solo se le spese sono sostenute da proprietari o titolari di diritti reali e l’immobile è adibito ad ; del 36% in tutti gli altri casi.

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.