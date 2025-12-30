Bonus mobili ed elettrodomestici

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione IRPEF collegata agli interventi di recupero edilizio.

Il bonus spetta esclusivamente al soggetto che beneficia del bonus ristrutturazioni e che sostiene le spese per l’acquisto dei beni. La coerenza soggettiva tra intervento edilizio e acquisto dei mobili è essenziale.

Immobili interessati

I beni devono essere destinati ad arredare un immobile residenziale oggetto di interventi di recupero edilizio agevolati.

Interventi ammessi (come presupposto)

Il bonus mobili è riconosciuto solo in presenza di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari, oppure di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.

Spese detraibili

Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi con classi energetiche minime previste dalla normativa, comprese le spese di trasporto e montaggio.

Misura della detrazione

La detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 5.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.