Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026
Guida completa ai bonus edilizi 2026 dopo l’approvazione della Legge di Bilancio: soggetti, interventi ammessi, spese detraibili e aliquote
Bonus mobili ed elettrodomestici
Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione IRPEF collegata agli interventi di recupero edilizio.
Il bonus spetta esclusivamente al soggetto che beneficia del bonus ristrutturazioni e che sostiene le spese per l’acquisto dei beni. La coerenza soggettiva tra intervento edilizio e acquisto dei mobili è essenziale.
Immobili interessati
I beni devono essere destinati ad arredare un immobile residenziale oggetto di interventi di recupero edilizio agevolati.
Interventi ammessi (come presupposto)
Il bonus mobili è riconosciuto solo in presenza di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari, oppure di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.
Spese detraibili
Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi con classi energetiche minime previste dalla normativa, comprese le spese di trasporto e montaggio.
Misura della detrazione
La detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 5.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
