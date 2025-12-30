Conclusioni: il 2026 come anno di transizione (in attesa del 2027)

Il quadro che emerge dalla Legge di Bilancio 2026 è quello di una proroga consapevole ma non risolutiva.

I bonus edilizi vengono confermati nella loro struttura essenziale, ma sempre più chiaramente ricondotti a un regime ordinario, con aliquote ridotte, requisiti soggettivi stringenti e un perimetro oggettivo che richiede attenzione nella fase di qualificazione degli interventi.

Il 2026, in questo senso, si configura come un anno di consolidamento, utile per programmare interventi sull’esistente con regole ormai note, ma anche come un anno che mette definitivamente in evidenza i limiti di un sistema che continua a vivere di proroghe annuali, senza un disegno organico di medio-lungo periodo.

Per i professionisti tecnici, il messaggio è chiaro:

la corretta applicazione dei bonus edilizi non può più prescindere da una lettura integrata tra normativa fiscale, disciplina edilizia e titolarità dei diritti sull’immobile, perché è proprio su questi snodi che oggi si gioca la spettanza dell’agevolazione.

Lo sguardo è inevitabilmente rivolto al 2027, anno in cui — secondo l’impostazione già tracciata dal legislatore — potrebbero aprirsi ulteriori scenari di rimodulazione, sia in termini di aliquote sia di ambito applicativo. È su quel passaggio che si misurerà la reale volontà di superare la logica emergenziale e di costruire un sistema stabile di incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Nel frattempo, il 2026 resta un anno “utile”, ma solo per chi saprà muoversi con consapevolezza normativa, evitando letture semplificate e affidandosi a un approccio tecnico rigoroso, oggi più che mai indispensabile.