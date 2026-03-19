Dopo anni caratterizzati da continui interventi normativi, il 2026 segna un apparente momento di stabilità per il sistema dei bonus edilizi. L’ultima Legge di Bilancio non ha introdotto nuove misure né modifiche sostanziali, limitandosi a confermare integralmente il quadro già definito per il 2025.

Una stabilità solo apparente perché, dietro la scelta di non intervenire, si nasconde ancora una volta l’assenza di un disegno organico di lungo periodo. Nessun impianto strutturale delle detrazioni con orizzonte pluriennale, ma l’ennesima proroga annuale che continua a comprimere la possibilità di pianificazione degli interventi.

In questo contesto si inserisce la nuova guida del Consiglio Nazionale del Notariato, aggiornata al 2026, che diventa uno strumento utile non tanto per comprendere nuove regole, quanto per orientarsi in un sistema che resta invariato, ma strutturalmente complesso.

Una guida aggiornata in assenza di una vera riforma

La guida “Immobili e bonus fiscali 2026” si colloca quindi in un contesto che, pur non essendo cambiato, richiede oggi una lettura ancora più attenta.

La conferma integrale delle regole già in vigore nel 2025 non rappresenta infatti una semplificazione del sistema, ma ne consolida l’attuale configurazione: un impianto selettivo, con aliquote differenziate e condizioni di accesso più stringenti.

Restano quindi confermati:

le aliquote differenziate tra abitazione principale e altri immobili;

i limiti di spesa e le modalità di fruizione delle detrazioni;

l’impostazione complessiva del sistema incentivante, già profondamente ridimensionato negli anni precedenti.

È proprio questa continuità a rendere centrale il ruolo della guida: non per spiegare nuove norme, ma per interpretare correttamente un quadro ormai stabilizzato solo in apparenza.

La struttura della guida: un vademecum operativo tra bonus attivi e misure cessate

La guida mantiene l’impostazione già consolidata: un documento operativo, organizzato per tematiche, che accompagna il lettore nell’analisi delle principali agevolazioni fiscali legate agli immobili.

Il taglio è quello tipico del Notariato:

linguaggio accessibile;

impostazione sistematica;

attenzione agli aspetti applicativi.

Proprio questa struttura consente di leggere con maggiore chiarezza un sistema che, pur non essendo cambiato nel 2026, resta articolato e di non immediata interpretazione.

Non a caso, la guida si articola in capitoli che riflettono l’attuale assetto delle detrazioni fiscali, distinguendo tra misure ancora operative, discipline speciali e agevolazioni ormai superate:

bonus ristrutturazioni (bonus edilizio);

ecobonus;

sismabonus;

disposizioni generali;

bonus acquisti;

bonus acquisto mobili ed elettrodomestici;

bonus territori terremotati;

abitazione principale e limiti alla detrazione;

benefici cessati.

È proprio questa articolazione a rappresentare uno degli elementi più interessanti del documento: non solo una ricognizione delle agevolazioni vigenti, ma anche una mappatura completa del sistema, inclusi gli incentivi che non trovano più applicazione ma che restano rilevanti per la gestione delle pratiche avviate negli anni precedenti.

Detrazioni 2026: continuità totale con il 2025

Il cuore della guida è rappresentato dalla ricostruzione del sistema delle detrazioni dei bonus edilizi 2026, che non subisce alcuna modifica rispetto all’anno precedente.

Il modello resta quello già noto, ma va letto correttamente alla luce delle disposizioni degli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013:

aliquota base ridotta per tutte le tipologie di intervento;

aliquota maggiorata solo al ricorrere di specifiche condizioni soggettive e oggettive;

conferma dei limiti di spesa e delle modalità di fruizione delle detrazioni.

In particolare, la maggiore detrazione non è collegata automaticamente alla natura di abitazione principale dell’immobile, ma richiede che le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e riguardino interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

All’interno di questo assetto, la guida analizza in modo puntuale le principali agevolazioni ancora operative, che costituiscono oggi l’ossatura del sistema.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni (bonus edilizio), viene confermata la detrazione nella misura ordinaria, con elevazione dell’aliquota nei casi in cui ricorrano i requisiti sopra indicati, entro i limiti di spesa previsti per unità immobiliare.

L’ecobonus segue una logica analoga: aliquota base ridotta e maggiorazione solo per gli interventi effettuati sull’abitazione principale da parte dei titolari di diritti reali, con esclusione di specifiche categorie di interventi, come quelli relativi a impianti alimentati da combustibili fossili.

Analoga impostazione per il sismabonus, che continua a rappresentare uno strumento rilevante per gli interventi di riduzione del rischio sismico, ma all’interno di un perimetro applicativo definito e con aliquote ormai stabilizzate secondo lo schema base/maggiorata.

Questa continuità normativa consente una maggiore prevedibilità, ma non elimina le criticità operative, soprattutto nella fase di qualificazione degli interventi e nella verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, che restano passaggi determinanti per l’accesso alle detrazioni e che, nella pratica professionale, si riflettono direttamente anche sulla corretta impostazione degli interventi dal punto di vista edilizio.

Altri bonus e misure particolari: un quadro completo tra agevolazioni attive e cessate

Accanto alle detrazioni principali, la guida dedica spazio anche ad altre misure che, pur avendo un ambito applicativo più specifico, contribuiscono a completare il quadro delle agevolazioni legate agli immobili.

Tra queste rientrano i cosiddetti bonus acquisti, con particolare riferimento agli interventi che consentono di beneficiare della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi edilizi, nonché il bonus mobili ed elettrodomestici, che continua a operare come misura accessoria rispetto agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La guida analizza inoltre le disposizioni relative ai territori colpiti da eventi sismici, evidenziando le particolarità delle agevolazioni applicabili in questi contesti e le condizioni specifiche previste dalla normativa.

Particolarmente utile è anche il capitolo dedicato ai benefici cessati, che consente di ricostruire il quadro delle agevolazioni non più in vigore ma ancora rilevanti sotto il profilo operativo, soprattutto per la gestione di interventi avviati negli anni precedenti o per la verifica della corretta applicazione delle norme nel tempo.

Si tratta di una parte della guida che, pur non introducendo novità, risulta essenziale per avere una visione completa del sistema e per evitare errori nella gestione di pratiche che si collocano in un contesto normativo in continua evoluzione.

La funzione della guida in un sistema che non evolve

In un contesto in cui il quadro normativo non è stato oggetto di modifiche e si è limitato a essere prorogato, anche il ruolo della guida del Notariato assume una funzione diversa rispetto al passato.

Non si tratta più di uno strumento destinato a chiarire nuove disposizioni o a interpretare interventi legislativi recenti, ma piuttosto di un supporto operativo utile a orientarsi all’interno di un sistema che, pur non essendo cambiato, continua a presentare un elevato grado di complessità.

La guida svolge quindi una funzione di sistematizzazione, perché consente di ricondurre a unità un insieme di regole che derivano da stratificazioni normative successive e che oggi convivono all’interno dello stesso impianto senza essere state oggetto di un riordino organico.

Per i tecnici e gli operatori del settore, questo rappresenta un elemento particolarmente rilevante, in quanto permette di avere un riferimento aggiornato e coerente, utile a leggere in modo coordinato le diverse agevolazioni e a ridurre il rischio di errori interpretativi in una materia caratterizzata da requisiti puntuali e condizioni applicative non sempre immediate.

Conclusioni

La nuova guida del Notariato sui bonus edilizi 2026 non introduce elementi di novità sotto il profilo normativo, ma consente di cogliere con maggiore chiarezza l’attuale configurazione del sistema delle detrazioni fiscali.

La scelta del legislatore di prorogare integralmente il quadro già definito per il 2025 ha determinato una condizione di stabilità che, tuttavia, non coincide con una reale semplificazione o con la costruzione di un impianto strutturale di lungo periodo.

Il sistema delle agevolazioni si presenta oggi come formalmente stabile, ma ancora privo di una visione organica capace di garantire continuità e certezza nel medio-lungo periodo, con evidenti ricadute sulla possibilità di programmare interventi complessi e sostenibili.

In questo contesto, la guida del Notariato rappresenta uno strumento utile per orientarsi tra le diverse misure e per comprenderne correttamente ambito applicativo e condizioni di accesso, ma allo stesso tempo evidenzia, in modo implicito, i limiti di un sistema che continua a fondarsi su proroghe annuali piuttosto che su una riforma complessiva.