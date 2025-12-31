I limiti di spesa

La normativa non adotta un criterio uniforme per tutti gli interventi agevolati. In alcuni casi sono stabiliti massimali di spesa, in altri limiti massimi di detrazione. La distinzione è particolarmente rilevante, perché incide direttamente sull’importo massimo di spesa agevolabile, soprattutto a seguito della riduzione delle aliquote.

I massimali di spesa previsti sono:

96.000 euro per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR e per gli interventi antisismici;

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR e per gli interventi antisismici; per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dell’involucro edilizio, di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell’articolo 14 del D.L. 63/2013: 40.000 euro , moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, per gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda; 136.000 euro , moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, nel caso di interventi combinati con la riduzione del rischio sismico (eco-sismabonus).

dell’involucro edilizio, di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell’articolo 14 del D.L. 63/2013:

Per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, la normativa prevede limiti massimi di detrazione, tra cui: