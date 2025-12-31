Bonus edilizi 2026: cumulo dei limiti di spesa, massimali e detrazioni
Bonus casa, barriere architettoniche, ecobonus e sismabonus: come funzionano i limiti di spesa e il cumulo delle agevolazioni nel 2026
I limiti di spesa
La normativa non adotta un criterio uniforme per tutti gli interventi agevolati. In alcuni casi sono stabiliti massimali di spesa, in altri limiti massimi di detrazione. La distinzione è particolarmente rilevante, perché incide direttamente sull’importo massimo di spesa agevolabile, soprattutto a seguito della riduzione delle aliquote.
I massimali di spesa previsti sono:
- 96.000 euro per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR e per gli interventi antisismici;
- per gli interventi di riqualificazione energetica
delle parti comuni dell’involucro
edilizio, di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell’articolo 14
del D.L. 63/2013:
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, per gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda;
- 136.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, nel caso di interventi combinati con la riduzione del rischio sismico (eco-sismabonus).
Per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, la normativa prevede limiti massimi di detrazione, tra cui:
- 30.000 euro per la sostituzione di caldaie con pompe di calore o scaldacqua elettrici;
- 60.000 euro per la sostituzione di serramenti e infissi;
- 60.000 euro per schermature solari e chiusure oscuranti;
- 60.000 euro per la coibentazione delle strutture opache;
- 60.000 euro per l’installazione di collettori solari;
- 30.000 euro per generatori di calore a biomassa;
- 30.000 euro per impianti di climatizzazione con sistemi ibridi;
- 100.000 euro per micro-cogeneratori;
- 15.000 euro per sistemi di building automation;
- 100.000 euro per la riqualificazione energetica globale dell’edificio.
