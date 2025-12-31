Blumatica Energy
Bonus edilizi 2026: cumulo dei limiti di spesa, massimali e detrazioni

Bonus casa, barriere architettoniche, ecobonus e sismabonus: come funzionano i limiti di spesa e il cumulo delle agevolazioni nel 2026

di Luciano Ficarelli - 31/12/2025

Massimale di spesa e limite di detrazione

La differenza tra massimale di spesa e limite di detrazione è fondamentale.

Nel primo caso, l’agevolazione si applica fino all’importo massimo di spesa previsto dalla norma, sul quale viene poi calcolata la detrazione. Ad esempio, per una ristrutturazione edilizia con limite di spesa pari a 96.000 euro, la detrazione al 50% ammonta a 48.000 euro.

Nel secondo caso, invece, il limite riguarda direttamente l’importo detraibile. Ne consegue che il massimale di spesa varia in funzione dell’aliquota applicabile. Con una detrazione del 50% e un limite massimo di detrazione di 60.000 euro, la spesa agevolabile può arrivare fino a 120.000 euro.

