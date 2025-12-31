Il cumulo dei massimali

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 2020, qualora vengano realizzati più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di tutte le detrazioni previste, a condizione che le spese siano distintamente contabilizzate e che siano rispettati gli adempimenti specifici di ciascun beneficio.

Un orientamento già espresso dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, che ha precisato come il limite massimo di detrazione sia costituito dalla somma dei singoli limiti previsti per ciascun intervento.

Alla luce di tali chiarimenti, è possibile superare il limite di 96.000 euro previsto per la ristrutturazione edilizia, purché gli interventi rientrino in agevolazioni diverse e le spese siano correttamente separate.