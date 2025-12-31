sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Bonus edilizi 2026: cumulo dei limiti di spesa, massimali e detrazioni

Bonus casa, barriere architettoniche, ecobonus e sismabonus: come funzionano i limiti di spesa e il cumulo delle agevolazioni nel 2026

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Luciano Ficarelli - 31/12/2025

Un esempio pratico

Nel caso di un’abitazione principale unifamiliare, nel 2026 il committente potrebbe sostenere le seguenti spese:

  • 50.000 euro per lavori di ristrutturazione edilizia;
  • 40.000 euro per l’installazione di un ascensore interno;
  • 70.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la coibentazione delle strutture opache;
  • 25.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • 25.000 euro per l’installazione di sistemi di building automation.

Tutte le spese rientrano nei rispettivi limiti normativi e risultano cumulabili. L’importo complessivo è pari a 210.000 euro, interamente detraibile al 50%, per un totale di 105.000 euro in dieci rate annuali da 10.500 euro.

Qualora il reddito complessivo del contribuente sia inferiore a 75.000 euro, non operano ulteriori limitazioni alla fruizione della detrazione.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: cumulo dei limiti di spesa, massimali e detrazioni
2
I limiti di spesa
3
Massimale di spesa
4
Il cumulo dei massimali
5
Un esempio pratico
6
Bonus mobili
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026