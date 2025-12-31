Bonus edilizi 2026: cumulo dei limiti di spesa, massimali e detrazioni
Bonus casa, barriere architettoniche, ecobonus e sismabonus: come funzionano i limiti di spesa e il cumulo delle agevolazioni nel 2026
Un esempio pratico
Nel caso di un’abitazione principale unifamiliare, nel 2026 il committente potrebbe sostenere le seguenti spese:
- 50.000 euro per lavori di ristrutturazione edilizia;
- 40.000 euro per l’installazione di un ascensore interno;
- 70.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la coibentazione delle strutture opache;
- 25.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- 25.000 euro per l’installazione di sistemi di building automation.
Tutte le spese rientrano nei rispettivi limiti normativi e risultano cumulabili. L’importo complessivo è pari a 210.000 euro, interamente detraibile al 50%, per un totale di 105.000 euro in dieci rate annuali da 10.500 euro.
Qualora il reddito complessivo del contribuente sia inferiore a 75.000 euro, non operano ulteriori limitazioni alla fruizione della detrazione.
IL NOTIZIOMETRO