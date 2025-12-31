Bonus mobili

Anche per il 2026 è confermato il bonus mobili, riservato ai contribuenti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione edilizia o del sismabonus su immobili residenziali. La spesa massima ammessa in detrazione è pari a 5.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

L’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, nel rispetto dei requisiti di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente: almeno classe A per i forni, classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori.

Il bonus è strettamente collegato all’esecuzione di interventi di recupero edilizio agevolati. In particolare, i lavori cui l’agevolazione si “aggancia” devono essere avviati non prima del 1° gennaio 2025 (anno precedente all’acquisto dei beni) oppure nel corso del 2026. Resta fermo che la data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili o degli elettrodomestici, condizione che deve risultare da idonea documentazione.

La detrazione spetta anche nel caso in cui gli acquisti riguardino l’arredo di un’unità immobiliare diversa da quella sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, purché sussista il collegamento oggettivo richiesto dalla norma.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli

Dottore Commercialista

