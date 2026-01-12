Bonus edilizi 2026: tre esempi pratici per combinare detrazioni, Conto Termico 3.0, CER e Agrisolare
Secondo esempio
Il sig. Mario intende ristrutturare la propria abitazione principale, detenuta in comproprietà con la moglie Michela, entrambi conviventi nello stesso immobile e senza figli a carico.
Gli interventi previsti sono:
- spostamento di tramezzi per la realizzazione di una nuova camera e di un nuovo bagno;
- sostituzione degli infissi;
- installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo;
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore.
Il preventivo complessivo è pari a 90.000 euro, così suddivisi:
- 25.000 euro per le opere edilizie e impiantistiche (lettera a);
- 35.000 euro per la sostituzione degli infissi (lettera b);
- 15.000 euro per il fotovoltaico con accumulo (lettera c);
- 15.000 euro per la pompa di calore (lettera d).
Il reddito del sig. Mario nel 2026 è pari a 80.000 euro, mentre quello della moglie Michela è pari a 30.000 euro.
La pianificazione delle spese si articola su due livelli strettamente connessi:
- scelta del bonus fiscale in base alla tipologia di intervento;
- scelta del soggetto beneficiario delle detrazioni.
Scelta del bonus fiscale
È necessario distinguere le spese che rientrano
nel bonus casa da quelle riconducibili
all’efficientamento energetico.
Rientrano nel bonus casa gli interventi di cui alle lettere a) e c), mentre quelli di cui alle lettere b) e d) rientrano nell’agevolazione per l’efficientamento energetico.
Le prime spese sono soggette al limite unico di 96.000 euro, mentre le seconde godono di limiti distinti e cumulabili: 120.000 euro per gli infissi e 60.000 euro per la pompa di calore.
Scelta del soggetto beneficiario
Dal 1° gennaio 2025 occorre considerare non solo la capienza fiscale, ma anche i limiti introdotti dall’art. 16-ter del TUIR, legati al reddito complessivo.
Nel caso di specie, il sig. Mario, con un reddito di 80.000 euro e senza figli a carico, può portare in detrazione una spesa massima annua di 7.000 euro, con una detrazione effettiva di 3.500 euro.
A fronte di una spesa complessiva di 90.000 euro, ciò
comporterebbe una perdita di detrazione pari a 1.000
euro annui.
Diventa quindi opportuno intestare le spese alla moglie Michela, che, con un reddito di 30.000 euro, può recuperare integralmente l’importo in dieci anni.
Per accelerare i tempi di recupero, è possibile utilizzare il Conto Termico 3.0 per la sola sostituzione dell’impianto di riscaldamento, ottenendo un contributo pari al 65%, con accredito entro circa tre mesi.
Anche in questo caso, la partecipazione a una CER come Prosumer consente l’accesso alla tariffa incentivante ventennale sull’autoconsumo, cumulabile con i bonus edilizi.
Sintesi delle agevolazioni
- Bonus casa: 40.000 euro → recupero 20.000 euro
- Bonus efficientamento energetico (infissi): 35.000 euro → recupero 17.500 euro
- Conto Termico 3.0 (pompa di calore): 15.000 euro → rimborso 9.750 euro
- Tariffa incentivante CER per 20 anni
- Ricavi dalla vendita dell’energia non autoconsumata
