Secondo esempio

Il sig. Mario intende ristrutturare la propria abitazione principale, detenuta in comproprietà con la moglie Michela, entrambi conviventi nello stesso immobile e senza figli a carico.

Gli interventi previsti sono:

spostamento di tramezzi per la realizzazione di una nuova camera e di un nuovo bagno; sostituzione degli infissi; installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo; sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore.

Il preventivo complessivo è pari a 90.000 euro, così suddivisi:

25.000 euro per le opere edilizie e impiantistiche (lettera a);

35.000 euro per la sostituzione degli infissi (lettera b);

15.000 euro per il fotovoltaico con accumulo (lettera c);

15.000 euro per la pompa di calore (lettera d).

Il reddito del sig. Mario nel 2026 è pari a 80.000 euro, mentre quello della moglie Michela è pari a 30.000 euro.

La pianificazione delle spese si articola su due livelli strettamente connessi:

scelta del bonus fiscale in base alla tipologia di intervento; scelta del soggetto beneficiario delle detrazioni.

Scelta del bonus fiscale

È necessario distinguere le spese che rientrano nel bonus casa da quelle riconducibili all’efficientamento energetico.

Rientrano nel bonus casa gli interventi di cui alle lettere a) e c), mentre quelli di cui alle lettere b) e d) rientrano nell’agevolazione per l’efficientamento energetico.

Le prime spese sono soggette al limite unico di 96.000 euro, mentre le seconde godono di limiti distinti e cumulabili: 120.000 euro per gli infissi e 60.000 euro per la pompa di calore.

Scelta del soggetto beneficiario

Dal 1° gennaio 2025 occorre considerare non solo la capienza fiscale, ma anche i limiti introdotti dall’art. 16-ter del TUIR, legati al reddito complessivo.

Nel caso di specie, il sig. Mario, con un reddito di 80.000 euro e senza figli a carico, può portare in detrazione una spesa massima annua di 7.000 euro, con una detrazione effettiva di 3.500 euro.

A fronte di una spesa complessiva di 90.000 euro, ciò comporterebbe una perdita di detrazione pari a 1.000 euro annui.

Diventa quindi opportuno intestare le spese alla moglie Michela, che, con un reddito di 30.000 euro, può recuperare integralmente l’importo in dieci anni.

Per accelerare i tempi di recupero, è possibile utilizzare il Conto Termico 3.0 per la sola sostituzione dell’impianto di riscaldamento, ottenendo un contributo pari al 65%, con accredito entro circa tre mesi.

Anche in questo caso, la partecipazione a una CER come Prosumer consente l’accesso alla tariffa incentivante ventennale sull’autoconsumo, cumulabile con i bonus edilizi.

Sintesi delle agevolazioni