sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Bonus edilizi 2026: tre esempi pratici per combinare detrazioni, Conto Termico 3.0, CER e Agrisolare

Dall’abitazione principale all’impresa: come scegliere tra 36% e 50%, contributi diretti e iper-ammortamento per massimizzare l’incentivo e ridurre i tempi di rientro

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Luciano Ficarelli - 12/01/2026

Secondo esempio

Il sig. Mario intende ristrutturare la propria abitazione principale, detenuta in comproprietà con la moglie Michela, entrambi conviventi nello stesso immobile e senza figli a carico.

Gli interventi previsti sono:

  1. spostamento di tramezzi per la realizzazione di una nuova camera e di un nuovo bagno;
  2. sostituzione degli infissi;
  3. installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo;
  4. sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore.

Il preventivo complessivo è pari a 90.000 euro, così suddivisi:

  • 25.000 euro per le opere edilizie e impiantistiche (lettera a);
  • 35.000 euro per la sostituzione degli infissi (lettera b);
  • 15.000 euro per il fotovoltaico con accumulo (lettera c);
  • 15.000 euro per la pompa di calore (lettera d).

Il reddito del sig. Mario nel 2026 è pari a 80.000 euro, mentre quello della moglie Michela è pari a 30.000 euro.

La pianificazione delle spese si articola su due livelli strettamente connessi:

  1. scelta del bonus fiscale in base alla tipologia di intervento;
  2. scelta del soggetto beneficiario delle detrazioni.

Scelta del bonus fiscale

È necessario distinguere le spese che rientrano nel bonus casa da quelle riconducibili all’efficientamento energetico.
Rientrano nel bonus casa gli interventi di cui alle lettere a) e c), mentre quelli di cui alle lettere b) e d) rientrano nell’agevolazione per l’efficientamento energetico.

Le prime spese sono soggette al limite unico di 96.000 euro, mentre le seconde godono di limiti distinti e cumulabili: 120.000 euro per gli infissi e 60.000 euro per la pompa di calore.

Scelta del soggetto beneficiario

Dal 1° gennaio 2025 occorre considerare non solo la capienza fiscale, ma anche i limiti introdotti dall’art. 16-ter del TUIR, legati al reddito complessivo.

Nel caso di specie, il sig. Mario, con un reddito di 80.000 euro e senza figli a carico, può portare in detrazione una spesa massima annua di 7.000 euro, con una detrazione effettiva di 3.500 euro.

A fronte di una spesa complessiva di 90.000 euro, ciò comporterebbe una perdita di detrazione pari a 1.000 euro annui.
Diventa quindi opportuno intestare le spese alla moglie Michela, che, con un reddito di 30.000 euro, può recuperare integralmente l’importo in dieci anni.

Per accelerare i tempi di recupero, è possibile utilizzare il Conto Termico 3.0 per la sola sostituzione dell’impianto di riscaldamento, ottenendo un contributo pari al 65%, con accredito entro circa tre mesi.

Anche in questo caso, la partecipazione a una CER come Prosumer consente l’accesso alla tariffa incentivante ventennale sull’autoconsumo, cumulabile con i bonus edilizi.

Sintesi delle agevolazioni

  • Bonus casa: 40.000 euro → recupero 20.000 euro
  • Bonus efficientamento energetico (infissi): 35.000 euro → recupero 17.500 euro
  • Conto Termico 3.0 (pompa di calore): 15.000 euro → rimborso 9.750 euro
  • Tariffa incentivante CER per 20 anni
  • Ricavi dalla vendita dell’energia non autoconsumata
© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Bonus Casa Comunità energetiche rinnovabili Agrisolare CER Conto Termico

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: tre esempi pratici per combinare detrazioni, Conto Termico 3.0, CER e Agrisolare
2
Secondo esempio
3
Terzo esempio
4
Valutazioni conclusive
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 06/01/2026
Ordine di demolizione non impugnato e fiscalizzazione dell’abuso: i chiarimenti del Consiglio di Stato