Bonus edilizi 2026: tre esempi pratici per combinare detrazioni, Conto Termico 3.0, CER e Agrisolare

Dall’abitazione principale all’impresa: come scegliere tra 36% e 50%, contributi diretti e iper-ammortamento per massimizzare l’incentivo e ridurre i tempi di rientro

di Luciano Ficarelli - 12/01/2026

Terzo esempio

Il sig. Giovanni e il figlio Sergio sono comproprietari di un laboratorio artigianale per la produzione di ceramica.
Per ridurre i costi energetici decidono di realizzare un impianto fotovoltaico con accumulo e di intervenire sull’unità destinata agli uffici, sostituendo infissi e impianto di riscaldamento.

Il costo complessivo è pari a 125.000 euro:

  • 60.000 euro per il fotovoltaico con accumulo;
  • 40.000 euro per gli infissi;
  • 25.000 euro per la pompa di calore.

Le agevolazioni applicabili sono:

  • Conto Termico 3.0;
  • Bonus efficientamento energetico;
  • Iper-ammortamento.

L’iper-ammortamento, previsto dalla Legge di Bilancio 2026, consente una maggiorazione del costo di acquisto di un impianto fotovoltaico del 180%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, con effetti particolarmente rilevanti in presenza di costanti utili d’impresa.

Nel caso di una Srl, il recupero complessivo dell’investimento sul fotovoltaico, compresa la quota ordinaria, può arrivare al 67,2%, mentre per imprese individuali o società di persone, applicando aliquote IRPEF più elevate, il recupero può spingersi oltre, arrivando in casi limite anche a superare il 100% del costo iniziale.

