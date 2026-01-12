Valutazioni conclusive

Gli esempi analizzati mostrano con chiarezza come, nel quadro attuale delle agevolazioni edilizie ed energetiche, la pianificazione fiscale degli interventi non sia più una scelta opzionale, ma un passaggio imprescindibile. La sola individuazione del bonus “più conveniente” non è sufficiente: occorre valutare con attenzione la tipologia di intervento, il soggetto beneficiario, i limiti di spesa, i tempi di recupero e la cumulabilità delle misure, costruendo una strategia coerente fin dalla fase progettuale.

Le iniziative agevolative messe in campo dal Governo, anche grazie alle risorse del PNRR, offrono ancora opportunità rilevanti sia per i privati sia per le imprese. Tuttavia, senza un’analisi preventiva e integrata, il rischio concreto è quello di non sfruttare appieno gli strumenti disponibili, oppure di adottare soluzioni formalmente corrette ma economicamente inefficienti.

In un contesto caratterizzato da regole articolate, limiti reddituali, diverse intensità di incentivo e differenti modalità di erogazione, il valore aggiunto risiede proprio nella capacità di combinare più agevolazioni in modo consapevole, massimizzando il beneficio complessivo e riducendo i tempi di rientro degli investimenti. È su questo terreno che la consulenza tecnica e fiscale assume un ruolo decisivo, consentendo di trasformare la complessità normativa in una reale opportunità di risparmio e di riqualificazione energetica.

A cura di Luciano Ficarelli

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

www.solenixitalia.it

https://www.professionistiintegrati.net/

Consulente per l’efficientamento energetico