Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio

Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni

di Redazione tecnica - 26/12/2025

Il perno normativo: l’art. 9 e il d.l. n. 63/2013

Dal punto di vista tecnico, l’intervento si concentra sull’art. 9 della Legge di Bilancio, che modifica il decreto-legge n. 63/2013 prorogando, per l’intero 2026, le principali detrazioni edilizie alle stesse condizioni già operative nel 2025.

Si tratta di un intervento minimale, ma non per questo neutro. Non cambiano le definizioni degli interventi agevolabili, non cambiano i requisiti soggettivi dei beneficiari, non cambiano i limiti massimi di spesa. Cambia esclusivamente l’orizzonte temporale di applicazione delle agevolazioni. È una proroga “secca”, che evita il ritorno automatico alle aliquote ordinarie previste a regime, ma che lascia intatto un impianto normativo ormai stratificato, complesso e fortemente dipendente da prassi e interpretazioni.

FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio
2
Il perno normativo
3
I bonus confermati anche nel 2026
4
Aliquote confermate
5
Bonus mobili
6
Il limite complessivo alle detrazioni
7
Prorogare non significa riformare
