Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio

Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni

di Redazione tecnica - 26/12/2025

I bonus confermati anche nel 2026

Per effetto della proroga, nel 2026 restano operative, alle condizioni del 2025, le principali detrazioni edilizie che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Rientrano in questo perimetro le detrazioni relative:

  • alla riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus);
  • al recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa);
  • alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
  • all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, attraverso il bonus mobili, collegato a interventi di recupero edilizio agevolati (Bonus Mobili).

Non vengono introdotte nuove tipologie di intervento e non vengono risolte le criticità applicative che continuano a emergere nella pratica quotidiana. Ancora una volta, l’assetto complessivo resta affidato in larga misura alla prassi interpretativa e ai chiarimenti successivi, più che a un impianto normativo autosufficiente.

