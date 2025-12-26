Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio
Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni
Aliquote confermate e distinzione tra abitazione principale e altri immobili
Anche nel 2026 resta ferma la distinzione, già operativa nel 2025, tra abitazione principale e altri immobili, con effetti diretti sulla misura del beneficio fiscale.
In particolare:
- la detrazione spetta nella misura del 50% se le spese sono sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento e riguardano un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- la detrazione si riduce al 36% in tutti gli altri casi.
Una differenza tutt’altro che marginale, che incide in modo concreto sulla convenienza degli interventi e impone valutazioni preventive sempre più attente, soprattutto nei casi di seconde case o di immobili non residenziali.
