Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio

Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni

di Redazione tecnica - 26/12/2025

Bonus mobili: continuità senza chiarimenti

La Legge di Bilancio conferma anche per il 2026 il bonus mobili, replicando integralmente le condizioni del 2025:

  • detrazione del 50%;
  • limite massimo di spesa pari a 5.000 euro;
  • collegamento obbligatorio con un intervento di recupero edilizio agevolato.

Una proroga che assicura continuità, ma che non interviene sui dubbi operativi che la misura continua a generare, in particolare sul coordinamento temporale tra lavori edilizi e acquisto degli arredi e sulla corretta individuazione degli interventi che legittimano l’accesso al beneficio.

Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio
2
Il perno normativo
3
I bonus confermati anche nel 2026
4
Aliquote confermate
5
Bonus mobili
6
Il limite complessivo alle detrazioni
7
Prorogare non significa riformare
