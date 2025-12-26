Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio
Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni
Bonus mobili: continuità senza chiarimenti
La Legge di Bilancio conferma anche per il 2026 il bonus mobili, replicando integralmente le condizioni del 2025:
- detrazione del 50%;
- limite massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- collegamento obbligatorio con un intervento di recupero edilizio agevolato.
Una proroga che assicura continuità, ma che non interviene sui dubbi operativi che la misura continua a generare, in particolare sul coordinamento temporale tra lavori edilizi e acquisto degli arredi e sulla corretta individuazione degli interventi che legittimano l’accesso al beneficio.
