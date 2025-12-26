Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio
Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni
Il limite complessivo alle detrazioni resta operativo
Accanto alla proroga dei singoli bonus, continua a operare un elemento che incide in modo trasversale sulla fruizione delle agevolazioni: il limite complessivo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter del TUIR.
Per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, il sistema impone un tetto massimo di oneri detraibili, calcolato in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. Questo limite non modifica formalmente le percentuali o i massimali delle singole agevolazioni, ma incide direttamente sulla quota di detrazione effettivamente utilizzabile anno per anno.
È un vincolo spesso sottovalutato nella fase di pianificazione, ma che nel 2026 continuerà a pesare in modo concreto, soprattutto nei casi di interventi rilevanti con detrazioni distribuite su più annualità.
