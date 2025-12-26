sed edilizia espositori
Bonus edilizi 2026: ecco cosa ha previsto la Legge di Bilancio

Proroga delle detrazioni alle condizioni 2025: Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Mobili e il limite complessivo alle detrazioni

di Redazione tecnica - 26/12/2025

Prorogare non significa riformare

Letto nel suo complesso, il quadro che emerge dalla Legge di Bilancio conferma una tendenza ormai strutturale: proroghe annuali al posto di una vera strategia.

Nel 2026 convivranno bonus fiscali prorogati alle condizioni del 2025, limiti trasversali che ne comprimono l’efficacia reale e strumenti alternativi che seguono logiche differenti, senza un coordinamento normativo esplicito e senza una visione unitaria delle politiche di incentivazione del patrimonio edilizio.

Il risultato è un sistema che continua a scaricare gran parte della complessità sui soggetti operativi – contribuenti, imprese, amministratori di condominio e tecnici – chiamati a orientarsi tra aliquote differenziate, requisiti soggettivi, tetti di spesa, rate pluriennali e prassi interpretative in continua evoluzione. La vera riforma non sarebbe l’ennesima proroga, ma un intervento capace di mettere ordine, garantire stabilità e restituire leggibilità a un sistema che continua a vivere su orizzonti temporali troppo brevi.

