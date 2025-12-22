Blumatica Energy
Bonus edilizi 2026: proroga nel ddl di Bilancio, Conto Termico 3.0 e tetto alle detrazioni

Ecobonus, ristrutturazioni, sismabonus e bonus mobili confermati nel 2026 alle regole 2025. Nel frattempo avanzano Conto Termico 3.0 e limite complessivo alle detrazioni (art. 16-ter TUIR).

di Redazione tecnica - 22/12/2025

Aliquote 2026: confermata la distinzione tra abitazione principale e altri immobili

Anche per il 2026 resta ferma la distinzione che ha governato nel 2025 l’intero impianto dei bonus edilizi.

Per gli interventi prorogati dall’art. 9, la detrazione spetterà:

  • al 50%, se le spese sono sostenute dal proprietario o titolare di un diritto reale di godimento e riguardano un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36%, in tutti gli altri casi.

La proroga evita dunque un’ulteriore riduzione delle aliquote già dal 2026, ma non risolve il problema di fondo: un sistema per scaglioni temporali brevi, che costringe contribuenti, tecnici e imprese a pianificazioni sempre “a scadenza”.

