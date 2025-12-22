Bonus edilizi 2026: proroga nel ddl di Bilancio, Conto Termico 3.0 e tetto alle detrazioni
Ecobonus, ristrutturazioni, sismabonus e bonus mobili confermati nel 2026 alle regole 2025. Nel frattempo avanzano Conto Termico 3.0 e limite complessivo alle detrazioni (art. 16-ter TUIR).
di Redazione tecnica - 22/12/2025
Bonus mobili: conferma anche per il 2026
Nel medesimo solco si colloca la proroga del bonus mobili, estesa alle spese sostenute nel 2026:
- detrazione del 50%;
- limite massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- collegamento obbligatorio a un intervento di recupero edilizio agevolato.
Anche in questo caso, nessuna revisione delle condizioni applicative e nessun intervento sui numerosi dubbi operativi che la misura continua a generare nella pratica quotidiana.
© Riproduzione riservata
IL NOTIZIOMETRO