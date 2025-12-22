sed edilizia espositori
Bonus edilizi 2026: proroga nel ddl di Bilancio, Conto Termico 3.0 e tetto alle detrazioni

Ecobonus, ristrutturazioni, sismabonus e bonus mobili confermati nel 2026 alle regole 2025. Nel frattempo avanzano Conto Termico 3.0 e limite complessivo alle detrazioni (art. 16-ter TUIR).

di Redazione tecnica - 22/12/2025

Bonus mobili: conferma anche per il 2026

Nel medesimo solco si colloca la proroga del bonus mobili, estesa alle spese sostenute nel 2026:

  • detrazione del 50%;
  • limite massimo di spesa pari a 5.000 euro;
  • collegamento obbligatorio a un intervento di recupero edilizio agevolato.

Anche in questo caso, nessuna revisione delle condizioni applicative e nessun intervento sui numerosi dubbi operativi che la misura continua a generare nella pratica quotidiana.

