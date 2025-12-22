sed edilizia espositori
Bonus edilizi 2026: proroga nel ddl di Bilancio, Conto Termico 3.0 e tetto alle detrazioni

Ecobonus, ristrutturazioni, sismabonus e bonus mobili confermati nel 2026 alle regole 2025. Nel frattempo avanzano Conto Termico 3.0 e limite complessivo alle detrazioni (art. 16-ter TUIR).

di Redazione tecnica - 22/12/2025

Il limite “silenzioso”: l’art. 16-ter del TUIR

A complicare ulteriormente il quadro resta poi l’art. 16-ter del d.P.R. n. 917/1986, che ha introdotto un tetto complessivo alle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

Pur restando fermi i limiti specifici di ciascuna agevolazione, la norma impone un plafond massimo di oneri detraibili, calcolato in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. Un meccanismo che incide direttamente sulla fruizione “reale” dei bonus edilizi, soprattutto per chi sostiene spese rilevanti e conta su una detrazione pluriennale.

Il punto critico è che questo limite opera in modo trasversale, sommando le detrazioni e considerando, per i bonus edilizi, le singole rate annuali. Di fatto, mentre il legislatore proroga percentuali e tetti di spesa, introduce contestualmente un vincolo che può ridurre in modo significativo il beneficio effettivamente utilizzabile.

