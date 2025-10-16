Bonus edilizi con asseverazioni errate: si può agire prima del controllo dell’Agenzia delle Entrate?

Mi sono imbattuto in una disavventura relativa a un cantiere Superbonus. Io e mia moglie siamo i committenti di lavori eseguiti su una villetta ristrutturata con sconto in fattura 110%. Siamo riusciti a concludere il cantiere, ma successivamente un consulente ha accertato un macroscopico errore nelle asseverazioni che, se intercettato dal Fisco, potrebbe far decadere il bonus, con tutto ciò che ne consegue.

Ci è stato detto però che, finché l’Agenzia delle Entrate non interviene, non possiamo fare nulla di concreto a nostra tutela - se non diffidare il professionista ed aspettare che avvenga un controllo, perché il “danno” ad oggi non si è concretizzato, nonostante l’errore.

Ci pare uno scenario apocalittico dover rimanere anni in sospeso, con la spada di Damocle di un controllo, per poi doverci rivalere nei confronti del tecnico. Siamo anziani e non vorremmo lasciare una simile eredità a nostro figlio.

L'esperto risponde

Il caso prospettato è tutt’altro che isolato. Con il passare del tempo, molti committenti che hanno realizzato interventi agevolati con Superbonus si sono trovati di fronte a irregolarità nelle asseverazioni tecniche o nelle pratiche fiscali, emersi per i più svariati motivi. In apparenza, sembrerebbe che — finché l’Agenzia delle Entrate non avvia un controllo o non notifica un provvedimento formale di recupero del credito — non vi sia alcuna possibilità di agire nei confronti dei professionisti che hanno commesso l’errore. In realtà, la questione è più articolata, e una risposta netta come quella che ha ricevuto il gentile lettore non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale e delle forme di tutela oggi disponibili.

Il primo punto da chiarire riguarda la natura del danno. Quando un errore tecnico o documentale è tale da compromettere la legittimità del beneficio fiscale, il danno non consiste soltanto nell’eventuale revoca futura da parte dell’Amministrazione, ma già nella perdita della certezza e della stabilità del diritto acquisito. La giurisprudenza più recente - dalla Cassazione civile n. 24050/2023 al Tribunale di Rimini n. 1041/2024 - ha infatti riconosciuto che la perdita della possibilità concreta di mantenere un vantaggio economico costituisce un danno attuale, anche se la decadenza non è ancora stata formalmente dichiarata. Si tratta di un pregiudizio che nasce nel momento stesso in cui la posizione del contribuente diventa incerta e vulnerabile, e non soltanto quando si materializza la revoca del bonus.