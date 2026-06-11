Sono sempre più numerose le pronunce dei Tribunali sulle controversie che hanno avuto origine nella gestione degli interventi incentivati con i bonus fiscali. Molte di queste vicende non riguardano l'interpretazione delle norme ma i rapporti tra committenti e imprese: lavori rimasti incompleti, cantieri abbandonati, opere contestate, richieste di restituzione delle somme pagate e presunti danni derivanti dalla perdita delle agevolazioni.

In questo scenario si inserisce la sentenza n. 5967 del 16 aprile 2026 del Tribunale di Roma, che affronta una questione particolarmente interessante perché collega il tema dell'inadempimento contrattuale a quello della cessione del credito. La decisione offre infatti alcuni spunti che vanno oltre il caso specifico e che potrebbero avere rilevanza in numerose controversie ancora aperte, soprattutto quelle nate nel periodo in cui lo sconto in fattura e la cessione dei crediti rappresentavano strumenti ordinari di finanziamento degli interventi edilizi.

Il caso: opere parzialmente eseguite e richieste risarcitorie

La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato nel 2021 per l'esecuzione di lavori agevolati mediante Bonus Facciate e interventi di efficientamento energetico. Secondo la ricostruzione della committente, una parte consistente delle opere previste non sarebbe mai stata realizzata mentre altre lavorazioni sarebbero state eseguite in modo non conforme alle regole dell'arte.

A ciò si sarebbe aggiunto l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa, con la conseguente necessità di completare le opere attraverso altri operatori. La proprietaria dell'immobile ha quindi chiesto la restituzione delle somme che riteneva indebitamente percepite dall'appaltatore, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero derivati dall'inadempimento.

Tra le richieste avanzate figurava anche il ristoro del pregiudizio collegato alla perdita delle agevolazioni fiscali, sostenendo che il mancato completamento dei lavori avrebbe compromesso la possibilità di beneficiare pienamente dei bonus previsti dalla normativa vigente.

La questione, tuttavia, non si è risolta attraverso una semplice verifica dell'avvenuto o mancato completamento delle opere. Il Tribunale ha infatti concentrato la propria attenzione sul valore economico delle lavorazioni effettivamente eseguite e sulle somme realmente percepite dall'impresa.

Il confronto tra opere realizzate e somme effettivamente corrisposte

Dalle verifiche tecniche svolte nel corso della controversia è emerso che gli interventi di isolamento termico previsti dal contratto non erano mai stati avviati. Per quanto riguarda invece le opere relative alle facciate, è stata accertata l'esecuzione soltanto di una parte delle lavorazioni previste.

Accanto a tali opere, però, sono state rilevate anche alcune lavorazioni aggiuntive non originariamente comprese nel contratto, consistenti principalmente in rivestimenti in pietra e modifiche ad alcuni elementi dell'edificio. Pur essendo state oggetto di contestazione da parte della committente, queste opere sono state considerate esistenti e dotate di un autonomo valore economico.

Il risultato finale della valutazione tecnica è stato particolarmente significativo. Sommando il valore delle opere contrattuali eseguite e quello delle lavorazioni extra, il giudice ha ritenuto che le prestazioni realizzate dall'impresa avessero un valore complessivo superiore alle somme che risultavano effettivamente versate dalla proprietaria dell'immobile.

Credito ceduto e credito incassato non sono la stessa cosa

L'aspetto più interessante della sentenza riguarda però il tema della cessione del credito, che rappresenta il vero nodo della controversia.

La committente sosteneva che l'impresa avesse incassato integralmente gli importi corrispondenti alle agevolazioni fiscali maturate nell'ambito dell'intervento. Secondo questa impostazione, le somme da prendere in considerazione non sarebbero state soltanto quelle versate direttamente dal proprietario, ma anche quelle derivanti dalla successiva utilizzazione dei crediti fiscali ceduti.

Il Tribunale ha però adottato una lettura diversa. Nella motivazione viene evidenziato che la semplice esistenza delle fatture e della cessione del credito non costituisce prova dell'effettivo incasso da parte dell'impresa. In altre parole, la cessione del credito non coincide automaticamente con la sua monetizzazione.

Per il giudice sarebbe stato necessario dimostrare concretamente che il credito fiscale fosse stato effettivamente utilizzato o trasformato in un vantaggio economico per l'appaltatore. In assenza di tale prova, non era possibile considerare quei crediti come somme realmente percepite dall'impresa.

Si tratta di una distinzione che assume particolare rilevanza nelle vicende nate durante gli anni più complessi del mercato dei crediti fiscali, quando numerosi operatori si sono trovati nell'impossibilità di cedere o compensare i crediti maturati. La decisione evidenzia come, sotto il profilo probatorio, non possa essere dato per scontato che un credito ceduto abbia necessariamente prodotto un corrispondente beneficio economico.

Le indicazioni per professionisti, imprese e committenti

La pronuncia del Tribunale di Roma offre alcune indicazioni che meritano attenzione da parte di tecnici, imprese e committenti coinvolti in contenziosi analoghi.

La prima riguarda l'onere della prova. Anche quando vengono accertate opere incomplete o difformità esecutive, il risarcimento del danno e la restituzione delle somme non possono essere considerati conseguenze automatiche. Occorre dimostrare con precisione quale sia stato il pregiudizio economico effettivamente subito e quale vantaggio economico sia stato realmente conseguito dall'altra parte.

La seconda riguarda la documentazione dei crediti fiscali. Nei procedimenti collegati ai bonus edilizi non basta dimostrare l'esistenza della cessione del credito: può diventare determinante ricostruire l'intero percorso del credito stesso, documentandone l'eventuale utilizzo, compensazione o monetizzazione.

Infine, la sentenza affronta anche il tema della perdita delle agevolazioni fiscali. Il Tribunale ha escluso che tale danno possa essere semplicemente presunto, affermando che il soggetto che lamenta la perdita del beneficio deve dimostrare non solo il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, ma anche che il comportamento dell'impresa abbia effettivamente impedito l'accesso all'agevolazione. Un principio destinato probabilmente a trovare applicazione in molte delle controversie che continuano a derivare dalla lunga e complessa stagione dei bonus edilizi.

A cura di Cristian Angeli

ingegnere esperto in agevolazioni edilizie, Superbonus e contenziosi

www.cristianangeli.it