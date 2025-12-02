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Bonus edilizi e frodi milionarie: un sistema nato fragile e diventato terreno fertile per gli abusi

L’ultima operazione della Guardia di Finanza conferma le debolezze delle opzioni alternative, introdotte in un contesto privo di controlli e piattaforme adeguate.

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di Redazione tecnica - 02/12/2025

La filiera dei documenti: l’anello più debole

La fragilità principale non si trovava nei cantieri – spesso inesistenti – ma nei fascicoli. Progetti, computi e asseverazioni venivano depositati senza alcun controllo preliminare sulla loro veridicità.
Un documento formalmente corretto diventava quindi la chiave per generare crediti anche dove i lavori non c’erano.

Un aspetto ribadito più volte dalla Guardia di Finanza: le frodi nascono sulla carta, non nei cantieri. E finché il sistema continua a basarsi su verifiche ex post, gli spazi per gli abusi restano inevitabilmente ampi.

La catena delle cessioni: tracciabilità fragile, tecnologia insufficiente

Alla debolezza documentale si aggiungeva la capacità del credito di “staccarsi” rapidamente dalla sua origine.
Una volta caricata sulla piattaforma, la detrazione diventava un titolo cedibile che, dopo pochi passaggi, perdeva ogni connessione con il lavoro dichiarato.

La tecnologia disponibile – che avrebbe dovuto rappresentare un argine – non era pensata per verificare la qualità del credito, ma solo per registrare i passaggi da un soggetto all’altro. La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate ha funzionato come un registro contabile, non come un sistema di verifica documentale (controllo introdotto solo con il Decreto Antifrode del novembre 2021).

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Cessione del credito Decreto Rilancio Superbonus Sconto in fattura
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INDICE

1
Bonus edilizi e frodi milionarie: un sistema nato fragile e diventato terreno fertile per gli abusi
2
Ecosistema non pronto
3
L’operazione della Guardia di Finanza
4
L'anello debole
5
Progettazione normativa affrettata
6
Cosa ci insegna questa vicenda
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