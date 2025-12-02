La tecnologia disponibile – che avrebbe dovuto rappresentare un argine – non era pensata per verificare la qualità del credito, ma solo per registrare i passaggi da un soggetto all’altro. La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate ha funzionato come un registro contabile, non come un sistema di verifica documentale (controllo introdotto solo con il Decreto Antifrode del novembre 2021).

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