La filiera dei documenti: l’anello più debole
La fragilità principale non si trovava nei cantieri – spesso
inesistenti – ma nei fascicoli. Progetti, computi e asseverazioni
venivano depositati senza alcun controllo preliminare sulla loro
veridicità.
Un documento formalmente corretto diventava quindi la chiave per generare crediti anche dove i lavori non c’erano.
Un aspetto ribadito più volte dalla Guardia di Finanza: le frodi nascono sulla carta, non nei cantieri. E finché il sistema continua a basarsi su verifiche ex post, gli spazi per gli abusi restano inevitabilmente ampi.
La catena delle cessioni: tracciabilità fragile, tecnologia insufficiente
Alla debolezza documentale si aggiungeva la capacità del credito
di “staccarsi” rapidamente dalla sua origine.
Una volta caricata sulla piattaforma, la detrazione diventava un titolo cedibile che, dopo pochi passaggi, perdeva ogni connessione con il lavoro dichiarato.
La tecnologia disponibile – che avrebbe dovuto rappresentare un argine – non era pensata per verificare la qualità del credito, ma solo per registrare i passaggi da un soggetto all’altro. La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate ha funzionato come un registro contabile, non come un sistema di verifica documentale (controllo introdotto solo con il Decreto Antifrode del novembre 2021).