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Bonus edilizi e frodi milionarie: un sistema nato fragile e diventato terreno fertile per gli abusi

L’ultima operazione della Guardia di Finanza conferma le debolezze delle opzioni alternative, introdotte in un contesto privo di controlli e piattaforme adeguate.

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di Redazione tecnica - 02/12/2025

Una progettazione normativa affrettata

Non è corretto attribuire la responsabilità alle sole cessioni o allo sconto in fattura. Gli strumenti, in sé, non sono né buoni né cattivi: tutto dipende dal modo in cui vengono progettati e dalle infrastrutture che li sostengono.

L’errore originario è stato introdurre un sistema così potente senza:

  • una piattaforma unica e solida,
  • controlli ex ante basati su criteri di rischio,
  • interoperabilità reale tra banche dati,
  • un presidio documentale adeguato,
  • una chiara consapevolezza della complessità tecnica della filiera coinvolta.

Tecnologie e controlli sono arrivati solo dopo, quando il sistema era già esploso.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Cessione del credito Decreto Rilancio Superbonus Sconto in fattura
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INDICE

1
Bonus edilizi e frodi milionarie: un sistema nato fragile e diventato terreno fertile per gli abusi
2
Ecosistema non pronto
3
L’operazione della Guardia di Finanza
4
L'anello debole
5
Progettazione normativa affrettata
6
Cosa ci insegna questa vicenda
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