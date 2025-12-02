Non è corretto attribuire la responsabilità alle sole cessioni o
allo sconto in fattura. Gli strumenti, in sé, non sono né buoni né
cattivi: tutto dipende dal modo in cui vengono progettati e dalle
infrastrutture che li sostengono.
L’errore originario è stato introdurre un sistema così potente
senza:
una piattaforma unica e solida,
controlli ex ante basati su criteri di rischio,
interoperabilità reale tra banche dati,
un presidio documentale adeguato,
una chiara consapevolezza della complessità tecnica della
filiera coinvolta.
Tecnologie e controlli sono arrivati solo dopo, quando il
sistema era già esploso.
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