Bonus edilizi e General Contractor inadempiente: come può agire il professionista?

Sono un professionista che ha svolto incarichi tecnici legati a un intervento edilizio agevolato con il Superbonus, realizzato in un condominio. Il mio committente era un General Contractor, il quale però non ha ancora provveduto a saldare il mio compenso. Ora il GC risulta irreperibile e mi chiedo se sia possibile richiedere il pagamento direttamente ai condòmini, dato che il mio lavoro è stato eseguito comunque a loro beneficio.

L’Esperto risponde

I cantieri in cui si realizzano interventi edilizi agevolati con i bonus edilizi presentano spesso un’elevata complessità. Non tanto per l’esecuzione materiale delle opere, quanto per tutto ciò che vi gravita attorno: adempimenti burocratici e fiscali, progettazione, e incarichi affidati ai diversi professionisti coinvolti.

Per gestire questa complessità, molti committenti hanno scelto di affidarsi a un General Contractor, ovvero un’impresa incaricata di seguire l’intero processo, inclusa la gestione dei rapporti con i professionisti, sollevando il committente da questo compito diretto.

Tuttavia, l’introduzione del General Contractor può, a sua volta, creare ulteriori complicazioni, generando un intreccio di rapporti giuridici tra tutti gli attori coinvolti: committente, GC, imprese esecutrici e tecnici incaricati.

In genere, il GC riceve l’incarico dal committente e poi affida incarichi ad altri soggetti, i quali non sempre hanno un collegamento diretto con quest’ultimo. In alcuni casi, però, il rapporto tra committente e GC può configurarsi come un mandato con rappresentanza, per cui le azioni compiute dal GC vincolano direttamente il committente.

È proprio dalla natura del rapporto tra il condominio (in qualità di committente) e il General Contractor che si può chiarire la posizione del lettore.