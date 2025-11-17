Bonus elettrodomestici 2025: al via le richieste per il voucher

Si parte alle 7:00 di martedì 18 novembre 2025 con le richiesta di accesso al bonus elettrodomestici 2025, che prevede l’erogazione di un voucher per la sostituzione di apparecchi energivori con modelli più efficienti.

Bonus elettrodomestici: al via le richieste di voucher

Introdotto con la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, commi 107-111), il bonus è disciplinato nel dettaglio dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025, che individua:

le categorie di prodotti ammesse (lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, congelatori, piani cottura);

ammesse (lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, congelatori, piani cottura); le classi energetiche minime richieste per accedere al voucher;

richieste per accedere al voucher; le condizioni tecniche relative alla sostituzione dell'apparecchio obsoleto, elemento cardine della misura.

Le modalità operative sono state poi definite dal decreto direttoriale del 22 ottobre 2025, che ha stabilito tempi, modalità di registrazione degli operatori commerciali e percorso di presentazione delle domande dei cittadini.

Chi può accedere: requisiti soggettivi e tecnici

La platea è ampia ma non indistinta: può richiedere il bonus qualsiasi persona maggiorenne residente in Italia, nel rispetto di due condizioni imprescindibili:

possesso di un elettrodomestico obsoleto da sostituire, già funzionante o non più idoneo, appartenente alla stessa categoria commerciale di quello da acquistare, che verrà poi correttamente smaltito;

già funzionante o non più idoneo, appartenente alla di quello da acquistare, che verrà poi correttamente smaltito; acquisto di un modello di classe energetica superiore: il nuovo elettrodomestico deve garantire un salto prestazionale certificato, in linea con la logica che negli ultimi mesi abbiamo richiamato nei nostri articoli dedicati agli incentivi per la riduzione dei consumi domestici.

Quanto vale il bonus

Il contributo assume la forma di un voucher, utilizzabile direttamente in fase di acquisto:

fino al 30% del prezzo ,

, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare, elevato a 200 euro per chi possiede un Isee fino a 25.000 euro.

La misura è “a sportello”: i contributi saranno erogati fino a esaurimento fondi, con eventuale inserimento in lista d’attesa ordinata cronologicamente.

Per il 2025 le risorse complessive ammontano a 50 milioni di euro, di cui 48,1 milioni destinati ai cittadini. La gestione è affidata a PagoPA in collaborazione con Invitalia.

Come presentare la domanda

La richiesta può essere inviata tramite app IO, oppure attraverso il sito dedicato, utilizzando SPID o CIE.

Durante la compilazione l’utente dovrà:

dichiarare il possesso dell’apparecchio obsoleto;

indicare il modello nuovo scelto;

fornire il valore ISEE 2025 ;

; confermare la propria residenza in Italia.

Il sistema genererà un codice di prenotazione, che diventerà effettivo solo dopo la validazione del venditore, già registrato sulla piattaforma.

Per informazioni o problemi tecnici sono attivi il numero 06 98248217 (tutti i giorni dalle 10 alle 20), il centro assistenza dell’app IO, e la sezione di supporto sempre all’interno dell’app.