Bonus elettrodomestici 2025: pubblicato il decreto attuativo MIMIT

Definite le procedure per produttori, venditori e cittadini: contributo fino a 200 euro per la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Diventa ufficialmente operativa la misura per il rinnovo degli elettrodomestici: la conferma arriva con la pubblicazione del Decreto Direttoriale 22 ottobre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che dà attuazione al decreto interministeriale 3 settembre 2025 e rende pienamente efficace il “Contributo elettrodomestici”, previsto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 107–111, L. n. 207/2024).

Bonus Elettrodomestici: il nuovo decreto del MIMIT

Il nuovo provvedimento disciplina nel dettaglio le modalità di adesione per produttori e venditori, la gestione dei flussi digitali tramite PagoPA e Invitalia, e le procedure per la richiesta del contributo da parte degli utenti finali, introducendo regole precise per:

  • la gestione informatica delle domande tramite PagoPA;
  • la verifica e liquidazione dei rimborsi da parte di Invitalia;
  • i controlli sui requisiti dei beneficiari e sulla corretta rottamazione degli apparecchi sostituiti.

Il MIMIT ha inoltre previsto specifiche cause di decadenza e azioni di recupero delle somme indebitamente percepite, in caso di dichiarazioni mendaci o mancata consegna dell’elettrodomestico obsoleto.

 

