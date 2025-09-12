Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Bonus elettrodomestici 2025: in arrivo il voucher fino a 200 euro per le famiglie

Pubblicato il decreto attuativo MIMIT–MEF: requisiti, importi, prodotti ammessi e modalità per ottenere il bonus elettrodomestici 2025 da 50 milioni di euro

di Redazione tecnica - 12/09/2025

È attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale MIMIT-MEF del 5 settembre 2025, che fissa criteri e modalità di concessione del bonus elettrodomestici 2025.

Bonus elettrodomestici 2025: a breve l'erogazione di 50 milioni 

A disposizione dei contribuenti un plafond di 50 milioni di euro, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e ridefinito dalla Legge n. 60/2025, di conversione del Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025), erogati tramite voucher sulla Piattaforma PagoPa.

In origine, la legge n. 207/2024 subordinava l’agevolazione all’acquisto di elettrodomestici di classe energetica almeno B, mentre questo vincolo è stato successivamente per evitare distorsioni del mercato europeo. Da qui la necessità di emanare un nuovo decreto per la definizione delle categorie di prodotti rientranti nell'agevolazione, dei criteri, dei termini e delle modalità operative per l'erogazione delle risorse.

I contribuenti dovranno però ancora pazientare. 

Per l’avvio concreto della misura occorrerà infatti attendere i decreti direttoriali del MIMIT, che definiranno:

  • i tempi di attivazione del voucher e la durata della misura;
  • le modalità di adesione dei produttori e dei venditori, anche online;
  • le regole per la gestione dei resi e la validità temporale dei voucher;
  • i criteri di controllo e monitoraggio.
