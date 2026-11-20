Un edificio in zona F può accedere al bonus facciate se tutto intorno il quartiere è zona B? Conta come appare l’isolato o la zona che il piano regolatore assegna al lotto? Se il Comune dice no e il bonus scade, serve ancora ricorrere?

Sono domande che circolano ancora, soprattutto dentro i tribunali, nonostante il bonus facciate sia un’agevolazione fiscale terminata da tempo che, evidentemente, si porta dietro dubbi e criticità ancora da risolvere. Questa detrazione, infatti, è nata per riqualificare gli edifici ubicati nelle zone A e B del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, alle quali l’Agenzia delle Entrate ha affiancato le zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il problema, però, è che la classificazione del DM del 1968 è nata per tutt’altri scopi e che molti piani regolatori non la usano con le stesse lettere né con gli stessi confini, per cui la mappa del piano non sempre coincide con ciò che si vede sul posto. Con questo confine si misura il TAR Puglia, sezione di Lecce, nella sentenza n. 1415 del 16 novembre 2026, chiamato a valutare se un’area tipizzata come zona F, ma immersa in un tessuto urbano classificato come zona B, potesse essere ricondotta a quest’ultima, e a dire che cosa resti di un ricorso quando il beneficio per cui era stato proposto non esiste più.

Bonus facciate e attestazione di zona negata: la vicenda

Il caso oggetto della sentenza comincia nell’ottobre 2021, quando l’ente proprietario di un immobile ha chiesto al Comune di attestare che l’area su cui sorgeva il complesso fosse assimilabile alle zone A o B, così da accedere alla detrazione sulle facciate o alla cessione del credito.

A novembre il dirigente del settore urbanistica ha risposto negativamente. Secondo l’attestazione, il piano regolatore destinava l’area a servizi di interesse pubblico, nella specie ospedali, contrassegnandola nelle tavole con una propria sigla, e in base a quella destinazione l’area ricadeva, ai sensi del decreto del 1968, in zona omogenea di tipo F.

A dicembre l’ente ha chiesto il riesame e il Comune ha posto la questione all’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto inammissibile il quesito perché proposto da un soggetto privo di legittimazione. A gennaio 2022 il Comune ha quindi confermato la prima attestazione.

L’ente ha impugnato entrambi gli atti, chiedendo anche l’accertamento dell’assimilabilità, il rilascio dell’attestazione e il risarcimento del danno. Con un unico motivo ha sostenuto che l’area, pur formalmente inclusa in zona F, fosse di modeste dimensioni e fisicamente inglobata in un più ampio agglomerato classificato B, rientrasse nella definizione di parte del territorio totalmente o parzialmente edificata e dovesse quindi considerarsi assimilabile alla zona B. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai scaduti i termini per fruire dell’agevolazione, e nel merito ne ha chiesto il rigetto, compresa la domanda risarcitoria.

Zone A e B per il bonus facciate: cosa dicono la legge e il decreto del 1968

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall’art. 1, comma 219, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che riconosce una detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. La sentenza ne riporta il testo originario, riferito al solo 2020 con aliquota del 90%; la detrazione è stata poi estesa al 2021 dalla Legge n. 178/2020 e al 2022, al 60%, dalla Legge n. 234/2021, senza ulteriori proroghe.

La circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, nell’ammettere le zone assimilabili, ha aggiunto che l’assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Quanto al decreto del 1968, l’art. 2 definisce zone A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e zone B le parti totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Sono parzialmente edificate quelle in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale supera 1,5 mc/mq. Le zone F sono invece le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, tra le quali lo stesso decreto, all’art. 4, che la sentenza non richiama, annovera le attrezzature sanitarie ed ospedaliere.

Zona F dentro un quartiere in zona B: il criterio del TAR Puglia

I giudici ricordano che il decreto del 1968 distingue le zone omogenee su base funzionale. La zona B, quando è solo parzialmente edificata, richiede il raggiungimento dei parametri di superficie coperta e di densità territoriale, mentre la zona F si riconosce dalla prevalenza della funzione di servizio e di attrezzatura di interesse generale.

Proprio in ragione delle previsioni del piano, che destinava l’area ai servizi ospedalieri e la tipizzava come zona F, osservano i giudici, la sua collocazione in quella zona è stata legittimamente attestata, e l’immobile resta fuori dalla disciplina del bonus facciate.

Sull’argomento che reggeva il ricorso, il TAR precisa che la particella classificata in zona F, anche se fisicamente circondata o inglobata da un’area più ampia classificata B, non si trasforma per questo, di per sé e in modo automatico, in zona B. La destinazione urbanistica di un’area opera sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico e non sulla sola percezione fisica del suo inserimento in un determinato contesto urbano. Il motivo è dunque infondato.

Prima ancora del merito, i giudici respingono l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, perché, nonostante la scadenza dei termini dell’agevolazione, sussiste l’interesse della ricorrente in vista della domanda risarcitoria proposta.

Zona omogenea e bonus facciate: cosa deve verificare il tecnico

Guardata con gli occhi del progettista, la vicenda contrappone la lettura fisica della zona B proposta dalla ricorrente, fondata sull’edificazione circostante, a una lettura pianificatoria. Anche se la pronuncia non sviluppa questo passaggio, i parametri della zona B parzialmente edificata si riferiscono alla zona nel suo complesso. La sola contiguità con isolati edificati, quindi, non basta a dimostrare che la particella abbia i caratteri di una zona B.

Un dettaglio riguarda la sigla con cui il piano locale contrassegnava l’area, che, come risulta dall’attestazione comunale, cominciava con la lettera B pur corrispondendo a una destinazione che il Comune ha ricondotto alla zona F del decreto. In una prospettiva di sistema, la decisione è coerente con la nota ministeriale sulle equipollenze delle zone A e B, secondo cui ai fini del bonus conta la natura dell’area indipendentemente dalla denominazione locale, e con il Consiglio di Stato (parere n. 498/2022), che nel sospendere una delibera comunale sulle zone A e B ha tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti. Lo stesso criterio vale anche al contrario, e una sigla locale che ricorda la zona B non basta a portarvi un’area che il piano destina a funzioni di servizio.

Per il tecnico chiamato a verificare la zona omogenea di un’area, il punto di partenza sono le tavole e le norme tecniche di attuazione del piano. Va verificato a quale zona del decreto il Comune riconduca la destinazione dell’area e, quando si invoca un’assimilazione, va acquisita la certificazione urbanistica dell’ente, come già rilevato su queste pagine a proposito delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate e zona F: le conclusioni operative

In conclusione, il TAR Puglia ha respinto il ricorso, domanda risarcitoria compresa, e le attestazioni con cui il Comune aveva collocato l’area in zona omogenea F sono rimaste in piedi.

Per proprietari e tecnici ne discende che chi ritiene che la classificazione di un’area non rispecchi più i luoghi deve muoversi sul terreno della pianificazione, perché l’attestazione riconduce la destinazione di piano alle zone del decreto senza poterla modificare.

La pronuncia si colloca nel solco della prassi che ha legato il requisito delle zone A e B agli strumenti di piano, trattandolo come urbanistico prima ancora che fiscale. E ai fini della detrazione a decidere resta la mappa, non il panorama.

Bonus facciate in zona F: le domande più frequenti

Il bonus facciate spetta per un edificio in zona F?

Per le spese sostenute fino al 2022, quando l’agevolazione era in vigore, non spettava se lo strumento urbanistico tipizzava l’area come zona F e non ne risultava l’assimilazione alle zone A o B. Secondo il TAR Puglia (sentenza n. 1415/2026), l’area che il piano destina a servizi ospedalieri e tipizza come zona F resta fuori dalla disciplina del bonus.

Una particella circondata dalla zona B diventa zona B?

Una particella classificata in zona F non diventa zona B per il solo fatto di esserne circondata o inglobata. Per il TAR Puglia (sentenza n. 1415/2026) la destinazione urbanistica opera sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico e non sulla sola percezione fisica dell’inserimento dell’area nel contesto urbano.

Se il bonus facciate è scaduto, il ricorso contro l’attestazione negativa è improcedibile?

Non necessariamente. Nel caso deciso dal TAR Puglia (sentenza n. 1415/2026) l’eccezione è stata respinta perché la ricorrente aveva proposto anche una domanda risarcitoria, che manteneva vivo l’interesse alla decisione; il ricorso è stato poi respinto nel merito.