Incentivi auto 2025: fino a 20mila euro di bonus per l’acquisto di macchine e veicoli commerciali
Pubblicato il decreto MASE 8 agosto 2025: contributi per privati e microimprese che acquistano macchine nuove con rottamazione auto fino a Euro 5
Una pioggia di contributi per l’acquisto di auto elettriche. Ammontano a 597 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’Europa con il PNRR per il rinnovo parco veicoli privati e commerciali leggeri attraverso la sostituzione di mezzi fino alla categoria Euro 5 con macchine elettriche a emissioni zero.
Bonus auto 2025: i nuovi incentivi per macchine elettriche
La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2025, n. 208, del Decreto del MASE 8 agosto 2025, che attua l’Investimento 4.5 del PNRR, con il duplice obiettivo di rispettare i target europei di decarbonizzazione e contemporaneamente sostenere la domanda di veicoli elettrici, incentivando contestualmente la rottamazione auto più inquinanti.
Il decreto disciplina:
- beneficiari del contributo;
- requisiti di accesso;
- importo del contributo;
- mezzi acquistabili;
- procedura da seguire;
- obblighi e ruoli dei venditori.
Documenti AllegatiDecreto
IL NOTIZIOMETRO