Bonus mamme lavoratrici 2025: l’integrazione al reddito per dipendenti e autonome

Il quadro normativo dedicato al sostegno alla genitorialità si arricchisce di una nuova misura economica, rivolta non solo alle lavoratrici dipendenti ma anche alle autonome e alle professioniste iscritte alle casse previdenziali. L’articolo 6 del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 introduce infatti, un ulteriore stanziamento di 180 milioni di euro destinato alle mamme lavoratrici, che si aggiungono ai 300 milioni già previsti dalla legge di bilancio 2025, portando il totale delle risorse a 480 milioni.

Vediamo in dettaglio chi può richiederlo, a quali condizioni e con quali modalità di erogazione.

Bonus mamme lavoratrici 2025: nuovo stanziamento per dipendenti e auonome

La misura si collega all’art. 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha introdotto un esonero contributivo strutturale a partire dal 2026. In attesa di questa disciplina, l’art. 6 del D.L. 95/2025 prevede per il solo anno 2025 un’integrazione economica destinata alle lavoratrici madri con almeno due figli, sotto forma di somma mensile non imponibile.

La platea delle beneficiarie è molto più ampia rispetto a precedenti agevolazioni contributive, comprendendo:

(esclusi i rapporti di lavoro domestico): lavoratrici autonome : iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette); professioniste iscritte alle casse di previdenza di categoria (ad es. Inarcassa, Cassa Forense); iscritte alla gestione separata INPS.

La misura riguarda due distinte categorie di famiglie: