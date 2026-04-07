Il bonus mobili è spesso percepito come una detrazione “semplice”, ma nella pratica uno degli errori più frequenti riguarda proprio il momento in cui sostenere la spesa. Anticipare l’acquisto di arredi o elettrodomestici, magari per esigenze organizzative o commerciali, può infatti compromettere in modo definitivo il diritto al beneficio.

A chiarirlo è Fisco Oggi, rispondendo a un contribuente intenzionato ad acquistare un divano e una lavatrice in classe A per il proprio appartamento, con avvio dei lavori di ristrutturazione previsto nel mese successivo.

Da qui il dubbio: è possibile accedere alla detrazione del 50% pur sostenendo la spesa prima dell’avvio dell’intervento edilizio?

​Bonus mobili 2026 e acquisti prima dei lavori: quando si perde la detrazione

Per comprendere la risposta della rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è utile ricordare che la detrazione per mobili ed elettrodomestici è strettamente collegata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (c.d. Bonus Casa) e, per il 2026, è riconosciuta nella misura del 50% su un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali.

L’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A (A per i forni, E per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori), destinati ad arredare immobili oggetto di interventi edilizi.

Il beneficio non è autonomo: spetta solo a chi usufruisce della detrazione per i lavori e in relazione a immobili residenziali, indipendentemente dal fatto che si tratti di abitazione principale.

Il presupposto per il bonus: l'avvio dell'intervento di ristrutturazione

Il chiarimento fornito consente di distinguere con precisione i diversi piani temporali che regolano l’agevolazione.

In primo luogo, l’intervento edilizio rappresenta il presupposto del bonus: il diritto alla detrazione nasce solo in presenza di un intervento di recupero edilizio. Senza questo collegamento, l’acquisto di mobili o elettrodomestici non genera alcun beneficio fiscale.

Il vero riferimento operativo è quindi la data di inizio lavori. Non è sufficiente che l’intervento sia programmato o che sia stata presentata la pratica edilizia: è necessario che i lavori risultino effettivamente iniziati prima dell’acquisto.

Non solo: la data di avvio deve essere certa e dimostrabile, perché rappresenta l’elemento su cui si fonda l’intero diritto alla detrazione.

La conseguenza diretta è che gli acquisti anticipati non danno diritto al bonus. Se la spesa per mobili ed elettrodomestici viene sostenuta prima dell’inizio dei lavori, la detrazione non spetta, anche nel caso in cui l’intervento inizi pochi giorni dopo.

Il rispetto dell’ordine cronologico è quindi essenziale e non può essere sanato successivamente.

Infine, la regola dell’anno precedente non è sufficiente. Per gli acquisti effettuati nel 2026, è richiesto che l’intervento edilizio sia iniziato non prima del 1° gennaio 2025. Questo requisito non sostituisce quello dell’avvio dei lavori prima della spesa, ma si aggiunge ad esso.

Bonus mobili 2026: quando spetta e quando non spetta la detrazione

Si conferma quindi la possibilità di utilizzare il bonus mobili 2026, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro sostenuta per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, da ripartire in dieci rate di pari importo.

Condizione indispensabile è che i lavori siano iniziati prima dell’acquisto, anche senza stato avanzato. Diversamente, l’acquisto antecedente all’avvio dell’intervento comporta la perdita della detrazione, senza possibilità di recupero.