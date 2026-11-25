Il bonus mobili si avvia verso un altro anno di proroga, ma probabilmente con condizioni meno favorevoli per chi, oltre ad arredare l’abitazione oggetto di ristrutturazione, ha in programma di acquistare nuovi elettrodomestici.

Il disegno di Legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame della Camera dei deputati, conferma infatti la detrazione del 50% e il limite massimo di spesa di 5.000 euro, restringendo però l’agevolazione all’acquisto di mobili e destinando 50 milioni di euro al rifinanziamento del contributo per gli elettrodomestici già sperimentato nel 2025.

La modifica potrebbe orientare le scelte di acquisto dei contribuenti già nelle prossime settimane, considerato che fino al 31 dicembre 2026 mobili e grandi elettrodomestici possono ancora beneficiare della stessa detrazione fiscale.

Bonus mobili 2027: le novità della Legge di Bilancio

La proroga del bonus mobili rientra tra le disposizioni dell’art. 4 del DDL Bilancio 2027 (A.C. 3174-bis), che riorganizza la disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi attraverso l’introduzione di tre nuovi articoli nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. n. 117/2026.

Il nuovo art. 360-quater, dedicato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, conferma al comma 2 i principali elementi che caratterizzano il bonus mobili:

la detrazione IRPEF del 50% delle spese documentate;

delle spese documentate; il limite massimo di spesa pari a 5.000 euro ;

; la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione massima ammonterebbe dunque ancora a 2.500 euro, recuperabili nell’arco di dieci anni, indipendentemente dall’aliquota applicata alle spese per i lavori edilizi, che anche nel 2027 potrebbe essere del 50% o del 36%, a seconda della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e del titolo vantato dal contribuente.

Requisiti di accesso, inizio lavori e limite di spesa

Anche per gli acquisti effettuati nel 2027, l’accesso al bonus mobili sarebbe riservato ai contribuenti che beneficiano della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a condizione che i lavori siano stati avviati a partire dal 1° gennaio 2026.

Come già previsto dalla disciplina vigente, la data di inizio dei lavori dovrà precedere quella di acquisto dei mobili, mentre non è necessario che le spese per la ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per gli arredi.

La proroga dell’agevolazione non comporterebbe necessariamente la disponibilità di altri 5.000 euro di spesa agevolabile per chi ne ha già usufruito nel 2026: nel caso di interventi effettuati nel corso di quest’anno o iniziati nel 2026 e proseguiti nel 2027, dal limite di spesa dovranno essere sottratti gli importi per i quali si è già beneficiato della detrazione nell’anno precedente.

Chi nel 2026 ha acquistato mobili ed elettrodomestici per 3.000 euro, beneficiando della relativa detrazione, potrebbe quindi agevolare nel 2027 ulteriori acquisti di mobili per un importo massimo di 2.000 euro, con riferimento al medesimo intervento edilizio.

Grandi elettrodomestici: verso l’esclusione dalla detrazione

La proroga non riguarderebbe tutti gli acquisti attualmente agevolabili ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013, che comprende sia i mobili sia i grandi elettrodomestici nuovi, prevedendo per questi ultimi specifici requisiti di efficienza energetica.

Nella formulazione del nuovo art. 360-quater, comma 2, contenuta nel DDL Bilancio 2027, il riferimento ai grandi elettrodomestici viene meno, come evidenziato anche dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati nella documentazione predisposta per la verifica delle quantificazioni finanziarie.

Se la disposizione dovesse essere approvata senza modifiche, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e congelatori acquistati dal 1° gennaio 2027 non potrebbero più beneficiare della detrazione del 50% prevista dal bonus mobili, neanche in presenza di un intervento di ristrutturazione agevolato e di un plafond di spesa non ancora utilizzato.

Bonus elettrodomestici 2027: importi e modalità di accesso

L’art. 4, comma 2, del DDL Bilancio 2027 destina 50 milioni di euro al rifinanziamento del fondo istituito dall’art. 1, comma 109, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con l’obiettivo di favorire la sostituzione degli elettrodomestici meno efficienti, ridurre i consumi energetici domestici e promuovere il corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

Nell’edizione del 2025, il bonus elettrodomestici prevedeva:

uno sconto fino al 30% del prezzo di acquisto ;

; un importo massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro ;

; la possibilità di agevolare l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

I limiti economici del contributo erano stabiliti direttamente dall’art. 1, comma 108, della Legge n. 207/2024, mentre la disciplina attuativa regolava, tra l’altro, le caratteristiche dei prodotti agevolabili e le modalità di richiesta e utilizzo del voucher.

Il DDL Bilancio 2027 rifinanzia il fondo senza introdurre nuovi parametri economici e demanda a un decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di erogazione del contributo. Sarà quindi necessario attendere il completamento dell’iter normativo e attuativo per verificare in quali termini verranno riproposte le condizioni della precedente edizione.

Detrazione fiscale e voucher: le due agevolazioni a confronto

Se il testo della Manovra dovesse essere confermato, dal 2027 mobili ed elettrodomestici beneficerebbero di due agevolazioni differenti per requisiti, importi e modalità di fruizione.

Caratteristiche Bonus mobili 2027 Bonus elettrodomestici 2027 Tipologia di agevolazione Detrazione IRPEF Contributo all’acquisto Acquisti agevolabili Mobili Elettrodomestici ad alta efficienza energetica Percentuale di incentivo 50% Fino al 30% secondo la legge istitutiva Limite di spesa individuale 5.000 euro Non previsto dalla legge istitutiva Beneficio massimo individuale 2.500 euro 100 o 200 euro secondo la legge istitutiva Modalità di fruizione Dieci quote annuali Da disciplinare Collegamento con interventi edilizi Necessario Non previsto Risorse disponibili Non soggetto a fondo a esaurimento 50 milioni di euro

Elettrodomestici: conviene acquistarli entro il 31 dicembre 2026?

Per chi ha già avviato lavori di ristrutturazione e non ha ancora esaurito il plafond del bonus mobili, la possibile esclusione dei grandi elettrodomestici dalla detrazione pone una questione di convenienza fiscale, soprattutto se l’acquisto era stato programmato per i primi mesi del 2027.

Con la disciplina attualmente vigente, una spesa di 2.000 euro per l’acquisto di grandi elettrodomestici può generare, in presenza di tutti i requisiti, una detrazione complessiva di 1.000 euro, da recuperare nell’arco di dieci anni, a fronte di un contributo che nella precedente edizione del bonus elettrodomestici non poteva superare i 100 o i 200 euro, pur offrendo il vantaggio di uno sconto immediato sul prezzo di acquisto.

Se per chi non ha in programma lavori di ristrutturazione il rifinanziamento del contributo rappresenta un’opportunità, per i contribuenti che già beneficiano delle detrazioni edilizie e dispongono ancora di un plafond sufficiente potrebbe risultare più conveniente sostenere le spese entro il 31 dicembre 2026, beneficiando delle condizioni previste dalla disciplina vigente.