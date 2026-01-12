sed edilizia espositori
Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili

Come funziona il credito d’imposta al 75%, chi può accedere, quali investimenti sono ammessi e perché conta la qualità della testata

di Redazione tecnica - 12/01/2026

Si conferma anche per il 2026 il Bonus Pubblicità, destinato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che intendono pianificare investimenti in comunicazione su canali qualificati.

Non si tratta, però, di un incentivo generalizzato: il perimetro dell’agevolazione è oggi ben definito e richiede alcune verifiche preliminari, soprattutto sul tipo di investimento e sulla qualità del mezzo di informazione prescelto.

Bonus Pubblicità 2026: quadro generale, requisiti e limiti dell’agevolazione

Istituito con l’art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Bonus Pubblicità ha introdotto, a partire dal 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. La misura è nata con l’obiettivo dichiarato di sostenere il settore dell’informazione e, al tempo stesso, di incentivare imprese e professionisti a investire in una comunicazione strutturata e qualificata.

Dopo una parentesi “straordinaria” nel triennio 2020-2022, legata alla situazione emergenziale, dal 2023 la misura è tornata al suo assetto stabile, come definito dall’art. 25-bis del decreto-legge n. 17/2022 (c.d. decreto Energia).

Da quel momento il Bonus Pubblicità poggia nuovamente su alcuni pilastri chiari:

  • credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale;
  • incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente;
  • ambito oggettivo limitato alla sola stampa quotidiana e periodica, anche in formato digitale.

Resta fermo anche il vincolo finanziario: l’agevolazione opera entro un tetto di spesa annuo di 30 milioni di euro e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”. In altre parole, non si tratta di un beneficio automatico o illimitato, ma di una misura selettiva, che premia investimenti reali, incrementali e indirizzati verso canali informativi riconosciuti.

Questo impianto normativo, oggi sostanzialmente consolidato, impone quindi una lettura attenta non solo delle percentuali e delle scadenze, ma anche – e soprattutto – della qualità del mezzo di informazione scelto per l’investimento pubblicitario.

