sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili

Come funziona il credito d’imposta al 75%, chi può accedere, quali investimenti sono ammessi e perché conta la qualità della testata

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/01/2026

Chi può accedere al Bonus Pubblicità

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • imprese, indipendentemente dalla forma giuridica;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali.

Il presupposto è l’effettuazione di investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, sia in formato cartaceo sia digitale, a condizione che l’ammontare complessivo superi di almeno l’1% quello sostenuto sugli stessi mezzi nell’anno precedente.

Il riferimento agli “analoghi investimenti” va inteso in senso sostanziale: conta il medesimo canale informativo, ossia stampa cartacea e online, non il singolo contratto o formato pubblicitario.

Requisiti di ammissibilità

Un punto spesso sottovalutato riguarda la qualificazione del mezzo di informazione. Non ogni sito web o piattaforma digitale consente di accedere al bonus.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti effettuati su:

  • giornali quotidiani e periodici, locali o nazionali;
  • pubblicati in edizione cartacea o digitale;
  • registrati presso il Tribunale oppure iscritti al ROC;
  • dotati di direttore responsabile.

Questo requisito non è formale, ma sostanziale: il credito d’imposta presuppone un investimento su una testata giornalistica riconosciuta, non su canali di comunicazione generici, social o portali non registrati.

© Riproduzione riservata
Tag:
MERCATI

INDICE

1
Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili
2
Requisiti di accesso
3
Presentazione delle domande e concessione del credito
4
Perché scegliere una testata qualificata
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 06/01/2026
Ordine di demolizione non impugnato e fiscalizzazione dell’abuso: i chiarimenti del Consiglio di Stato