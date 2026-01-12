Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili

Chi può accedere al Bonus Pubblicità

Possono beneficiare del credito d’imposta:

imprese , indipendentemente dalla forma giuridica;

, indipendentemente dalla forma giuridica; lavoratori autonomi ;

; enti non commerciali.

Il presupposto è l’effettuazione di investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, sia in formato cartaceo sia digitale, a condizione che l’ammontare complessivo superi di almeno l’1% quello sostenuto sugli stessi mezzi nell’anno precedente.

Il riferimento agli “analoghi investimenti” va inteso in senso sostanziale: conta il medesimo canale informativo, ossia stampa cartacea e online, non il singolo contratto o formato pubblicitario.

Requisiti di ammissibilità

Un punto spesso sottovalutato riguarda la qualificazione del mezzo di informazione. Non ogni sito web o piattaforma digitale consente di accedere al bonus.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti effettuati su:

giornali quotidiani e periodici , locali o nazionali;

, locali o nazionali; pubblicati in edizione cartacea o digitale ;

; registrati presso il Tribunale oppure iscritti al ROC ;

oppure ; dotati di direttore responsabile.

Questo requisito non è formale, ma sostanziale: il credito d’imposta presuppone un investimento su una testata giornalistica riconosciuta, non su canali di comunicazione generici, social o portali non registrati.