Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili
Come funziona il credito d’imposta al 75%, chi può accedere, quali investimenti sono ammessi e perché conta la qualità della testata
Chi può accedere al Bonus Pubblicità
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- imprese, indipendentemente dalla forma giuridica;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.
Il presupposto è l’effettuazione di investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, sia in formato cartaceo sia digitale, a condizione che l’ammontare complessivo superi di almeno l’1% quello sostenuto sugli stessi mezzi nell’anno precedente.
Il riferimento agli “analoghi investimenti” va inteso in senso sostanziale: conta il medesimo canale informativo, ossia stampa cartacea e online, non il singolo contratto o formato pubblicitario.
Requisiti di ammissibilità
Un punto spesso sottovalutato riguarda la qualificazione del mezzo di informazione. Non ogni sito web o piattaforma digitale consente di accedere al bonus.
Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti effettuati su:
- giornali quotidiani e periodici, locali o nazionali;
- pubblicati in edizione cartacea o digitale;
- registrati presso il Tribunale oppure iscritti al ROC;
- dotati di direttore responsabile.
Questo requisito non è formale, ma sostanziale: il credito d’imposta presuppone un investimento su una testata giornalistica riconosciuta, non su canali di comunicazione generici, social o portali non registrati.
