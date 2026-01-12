Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili
Come funziona il credito d’imposta al 75%, chi può accedere, quali investimenti sono ammessi e perché conta la qualità della testata
Come e quando presentare la domanda
La procedura resta quella ormai consolidata, gestita tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In sintesi:
- dal 1° al 31 marzo dell’anno di riferimento va inviata la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che ha natura di prenotazione delle risorse;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo va trasmessa la Dichiarazione sostitutiva che attesta gli investimenti effettivamente realizzati.
L’accesso avviene tramite SPID, CNS o CIE, dall’area riservata dei servizi fiscali.
Concessione e utilizzo del credito
A valle delle comunicazioni e delle dichiarazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica l’elenco dei richiedenti.
Successivamente viene diffuso l’elenco dei soggetti ammessi, con l’indicazione del credito effettivamente fruibile, eventualmente ridotto in caso di superamento del plafond complessivo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 telematico, indicando il codice tributo 6900, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo.
IL NOTIZIOMETRO