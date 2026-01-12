Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili
Come funziona il credito d’imposta al 75%, chi può accedere, quali investimenti sono ammessi e perché conta la qualità della testata
Perché scegliere una testata qualificata
Alla luce della disciplina vigente, il Bonus Pubblicità 2026 non è solo uno strumento fiscale, ma anche un incentivo a scegliere con attenzione dove investire.
Perché l’investimento sia agevolabile, il canale deve essere una testata registrata, con direttore responsabile, inserita a pieno titolo nel sistema dell’informazione.
È in questo perimetro che rientrano i portali specializzati che operano in modo strutturato, continuativo e riconosciuto, quale è ad esempio LavoriPubblici.it: una testata registrata, con direttore responsabile, rivolta a un pubblico tecnico qualificato.
Per chi valuta un investimento mirato sul portale, è possibile approfondire modalità e opportunità direttamente a questo link.
L’obiettivo non è solo raggiungere un pubblico, ma far acquisire alla comunicazione il giusto peso, maggiore credibilità e una reale capacità di circolare.
Quando il canale è autorevole, anche il messaggio lo diventa.
IL NOTIZIOMETRO