Bonus Pubblicità 2026: credito d’imposta, requisiti e investimenti agevolabili

Come funziona il credito d’imposta al 75%, chi può accedere, quali investimenti sono ammessi e perché conta la qualità della testata

di Redazione tecnica - 12/01/2026

Perché scegliere una testata qualificata

Alla luce della disciplina vigente, il Bonus Pubblicità 2026 non è solo uno strumento fiscale, ma anche un incentivo a scegliere con attenzione dove investire.

Perché l’investimento sia agevolabile, il canale deve essere una testata registrata, con direttore responsabile, inserita a pieno titolo nel sistema dell’informazione.

È in questo perimetro che rientrano i portali specializzati che operano in modo strutturato, continuativo e riconosciuto, quale è ad esempio LavoriPubblici.it: una testata registrata, con direttore responsabile, rivolta a un pubblico tecnico qualificato.

Per chi valuta un investimento mirato sul portale, è possibile approfondire modalità e opportunità direttamente a questo link.

L’obiettivo non è solo raggiungere un pubblico, ma far acquisire alla comunicazione il giusto peso, maggiore credibilità e una reale capacità di circolare.

Quando il canale è autorevole, anche il messaggio lo diventa.

