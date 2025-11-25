blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?

Cosa prevede la normativa 2025-2026 per proprietari, familiari conviventi e titolari di diritti reali: detrazioni maggiorate, limiti, donazione con riserva, usufrutto temporaneo e rischi di abuso del diritto.

di Luciano Ficarelli - 25/11/2025

Sono in procinto di iniziare un intervento di ristrutturazione importante della abitazione di mia proprietà e in cui vivo con mia moglie (non proprietaria), per il quale usufruirò del bonus ristrutturazioni ed ecobonus. Avendo io un reddito superiore ai 75.000 euro, e dunque un limite a quanto posso detrarre, vorrei condividere con mia moglie le spese dell’intervento così da ‘sfruttare’ la sua maggiore capienza fiscale.

In base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2025 (ed ipotizzando che le stesse norme siano estese al 2026), la detrazione ‘maggiorata’ al 50% è prevista per il proprietario e per chi vanta un “diritto reale” sull’immobile (usufrutto, uso o abitazione).

Posso assumere che mia moglie, in quanto parte del mio nucleo famigliare, goda “di fatto” di un diritto di abitazione, e dunque possa anche lei detrarre al 50%? Se non è così, potrei eventualmente concedere a lei un “diritto di uso” o di “usufrutto” (a titolo gratuito e per una durata limitata a 10 anni, ossia il periodo della detrazione)? In questo modo, credo, avremmo entrambi un diritto reale sull’immobile (lei l’uso o l’usufrutto, io la nuda proprietà) e dunque entrambi godremmo della detrazione al 50%.

L’esperto risponde

La legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha rivoluzionato le norme fiscali sui bonus edilizi a cui il contribuente si era abituato, con l’effetto di costringere i committenti a valutare attentamente sia l’aspetto soggettivo (chi sostiene le spese) sia quello fiscale (capienza e limiti di detrazione).

Il lettore pone delle domande legittime a cui si deve rispondere con cautela, considerati gli intrecci civilistici e fiscali a cui il legislatore spesso ricorre.

INDICE

1
2
Quadro normativo di riferimento
3
Cessione del diritto di abitazione
4
Cessione del diritto di usufrutto
5
Profili di abuso del diritto
6
L'onere probatorio e gli elementi costitutivi
7
Le valide ragioni extrafiscali
